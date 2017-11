Mann fasst Zug an und wird überrollt

Um zirka 21 Uhr ist es am Samstagabend im Hauptbahnhof Winterthur zu einem tragischen Unglück gekommen. Die Kantonspolizei Zürich bestätigt den Vorfall auf Anfrage von zsz.ch.

Demnach habe ein Mann versucht, den auf Gleis 4 einfahrenden Zug anzufassen. Dabei habe er das Gleichgewicht verloren und sei auf die Gleise gestürzt. Beim Opfer handle es sich um einen Mann mittleren Alters aus einem anderen Kanton. «Ein Fremdverschulden wird nach jetzigem Wissensstand ausgeschlossen», so Mediensprecher Beat Jost. Ebenso Suizid. Der genaue Unfallhergang sei nun Gegenstand der Ermittlungen.

Bahnunfall in Winterthur - Ein Mann ist verstorben

In Winterthur im HB hat sich um ca. 21 Uhr ein Unfall ereignet. Ein Mann ist vom Perron her unter den Zug geraten und wurde dabei tödlich verletzt. Die Polizei untersucht nun den genauen Unfallhergang. Mehr Informationen später. pic.twitter.com/9md2lrmdyH