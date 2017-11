Meyer Burger schliesst Produktion in Thun

Der Solarindustriezulieferer Meyer Burger schliesst seine Produktion in der Schweiz und verlegt Teile davon nach China. Am Hauptsitz in Thun droht eine Massenentlassung. Vom Schliessungsentscheid sind bis zu 180 Stellen betroffen.

Wie viele Kündigungen es tatsächlich geben wird, ist noch offen. Ein erstes Gespräch mit den Arbeitnehmervertretern betreffend dem relevanten Konsultationsverfahren habe stattgefunden, schreibt Meyer Burger in einer Mitteilung vom Donnerstag. In Zukunft fokussiert Meyer Burger die Aktivitäten am Hauptsitz in Thun unter anderem Verkauf und Marketing sowie Forschung und Entwicklung.

«Die Entscheidung unsere Produktion in Thun im Verlauf von 2018 zu schliessen und Teile unseres Produktportfolios zu reorganisieren, ist uns nicht leicht gefallen», wird Unternehmenschef Hans Brändle zitiert. Insbesondere darum, weil auch langjährige Mitarbeiter betroffen seien.

Das Unternehmen geht davon aus, dass der Transformationsprozess bis Ende 2018 grösstenteils abgeschlossen sein wird. Die Personalmassnahmen sollen möglichst fair und sozialverträglich umgesetzt werden.

Schmerzlich für Thun



Der drohende Abbau von bis zu 180 Stellen ist für die Stadt Thun sehr schmerzlich, wie Stadtpräsident Raphael Lanz betont. Die Verlagerung der Produktion nach China sei aber nicht nur für Thun, sondern für den gesamten Industrie- und Technologiestandort Schweiz «eine schlechte Nachricht».

Dass Meyer Burger den Hauptsitz und den Bereich Forschung und Entwicklung in Thun belässt zeige, dass der Abbauentscheid nicht «am Standort Thun liegt», sondern an der Konkurrenzsituation, wie Lanz gegenüber der Nachrichtenagentur sda sagte. Denn: ein wesentlicher Teil des Marktes in der Solarbranche ist in China angesiedelt. Mit den dortigen Produktionsbedingungen können Schweizer Unternehmen nicht mithalten. «Das muss uns Sorgen machen für den Standort Schweiz», betont der Thuner Stadtpräsident.

Einer der «big five»



Der Solarzulieferer Meyer Burger ist einer der grösseren Arbeitgeber in der Region Thun. Die regionale Wirtschaft ist unter anderem im Maschinenbau stark. Lanz spricht von den «big five» in der Region, zu denen auch Meyer Burger gehört. Neben dem Solarzulieferer gehören auch die Firmen Schleuniger, Studer, Richiger und der Technologiekonzern Ruag zu dem Quintett.

Dass bei Meyer Burger mit der Produktionsverlagerung nach China ein grösserer Stellenabbau droht, ist für Thun schmerzlich, da insbesondere qualifizierte Arbeitsplätze verloren gehen dürften, wie Lanz ausführt. Er hofft, dass die regionale Wirtschaft zumindest einen Teil des Stellenabbaus auffangen kann. Andere Unternehmen hätten nicht dieselben Probleme wie Meyer Burger. Das Unternehmen hat im Gwatt, am Stadtrand von Thun, vor ein paar Jahren seinen Hauptsitz errichtet. Ursprünglich war auch ein zweites Gebäude geplant, auf das dann aber verzichtet wurde. Zurück blieb eine Baugrube.

Die mit der Produktionsverlagerung dürften auf dem Areal Flächen frei werden. Die Stadt will laut Lanz schauen, ob sich hier Chancen ergeben für neue Ansiedlungen. Meyer Burger selber teilte am Donnerstag mit, die Gesellschaft werde auch Lösungen für Produktions- und Logistikflächen erarbeiten, die sie operativ nicht mehr benötigen wird.

Unia kritisiert Entscheid



Die Gewerkschaft Unia kritisiertete am Donnerstag den Entscheid der Führung, die Produktion von der Entwicklung und Forschung zu entkoppeln. Dies sei ein strategischer Fehler, denn beide Bereiche würden sich gegenseitig bedingen. Die Gewerkschaft befürchtet, dass der Massnahme bis zu 250 Stellen zum Opfer fallen könnten, inklusive Lernende und temporär Angestellte. Die Unia fordert von der Berner Kantonsregierung darum die Einsetzung einer Taskforce, damit möglichst viele Stellen in Thun erhalten werden können.

Zwischen dem Unternehmen, der Stadt, Sozialpartnern und dem Kanton wird ein Informationsaustausch stattfinden, wie Adrian Studer, Leiter des Berner Wirtschaftsamts Beco auf Anfrage sagte.

Nicht eitel Sonnenschein



Der drohende Stellenabbau kommt für die Region nicht ganz unerwartet. Der Solarindustriezulieferer erlebte in den vergangenen Jahren nicht nur eitel Sonnenschein und steckte in den roten Zahlen fest.

Um wieder Oberwasser zu bekommen, musste Meyer Burger abspecken: Im September 2016 gab der Solarzulieferer die Streichung von 250 Stellen bekannt, davon rund ein Drittel in der Schweiz, namentlich in Thun. 2016 gelang es, die Verluste einzudämmen, doch die Lage blieb schwierig. (roy/sda)