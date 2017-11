Autobauer müssen CO2 drastisch senken

Die Autohersteller in der Europäischen Union sollen die CO2-Emissionen ihrer Neuwagen bis zum Jahr 2030 um 30 Prozent senken. Das schlägt die EU-Kommission in ihrem am Mittwoch vorgelegten Mobilitätspaket vor. Der Verkehr sei verantwortlich für fast ein Viertel der Treibhausgasemissionen in der EU, sagte Vize-Kommissionspräsident Maros Sefcovic in Brüssel.

Als Zwischenziel schlug die Kommission das Jahr 2025 vor – bis dahin sollen die Emissionen um 15 Prozent im Vergleich zum Jahr 2021 sinken. Eine Quote für Elektroautos soll es nicht geben. Stattdessen setzt die Kommission auf ein Belohnungssystem, wenn die Hersteller einen bestimmten Anteil von E-Autos in ihrer Flotte überschreiten. (oli/AFP)