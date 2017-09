Schadensprognosen für das sturmgeplagte Texas werden immer düsterer

Abbott betonte in Fernsehinterviews, dass die von "Harvey" betroffenen Gebiete und die Zahl der betroffenen Menschen weitaus grösser seien als seinerzeit bei "Katrina". Dieser Hurrikan hatte Ende August 2005 an der US-Küste am Golf von Mexiko verheerende Schäden angerichtet, New Orleans wurde fast völlig überflutet. Insgesamt starben damals bis zu 1800 Menschen. Die von "Katrina" verursachten Kosten bezifferte Abbott auf 120 Milliarden Dollar.

"Harvey" war am 25. August auf die osttexanische Küste getroffen und hatte weite Gebiete unter Wasser gesetzt. Mindestens 42 Menschen kamen durch die Katastrophe ums Leben. Mittlerweile weichen die Fluten. Dadurch wird das Ausmass der Verwüstungen immer deutlicher.

Die texanische Behörde für öffentliche Sicherheit gab die Zahl der beschädigten Häuser am Sonntag mit mindestens 200'000 an, fast 13'000 seien völlig zerstört. Mehrere Tausend Menschen sind weiter in Notunterkünften untergebracht.

Stadt ohne fliessendes Trinkwasser

Besonders schlimm ist die Lage noch in der südosttexanischen Stadt Beaumont: Die knapp 120'000 Einwohner haben weiter kein fliessendes Trinkwasser und sind auf Hilfe von aussen angewiesen.

Zugleich gibt es aber auch Anzeichen für ein Wiederaufleben der gebeutelten Regionen. So versuchten etwa in Houston am Wochenende viele Menschen, wieder in ihre alte Routine zurückzukehren, Kinderspielplätze und Restaurants waren bevölkert, und auch das städtische Baseball-Team, die Houston Astros, absolvierte gleich zwei Heimspiele - und gewann beide.

Derweil brauchte sich über dem Atlantik der nächste potenziell hochgefährliche Wirbelsturm zusammen. "Irma" steuert derweil auf die Karibik zu. Der Sturm könnte nach Vorhersagen am Dienstagabend oder Mittwoch (Ortszeit) über Teile der kleinen Antillen hinwegfegen und möglicherweise am Freitag die Bahamas erreichen.

Aufruf an Einwohner

Meteorologen rechnen damit, dass er auf seinem Weg weiter erstarken könnte - vielleicht vorübergehend sogar zu einem Hurrikan der Stufe 5. Eine etwaige Ankunft auf dem US-Festland wäre am nächsten Wochenende oder dem folgenden Montag zu erwarten. Bisher gilt es aber als durchaus möglich, dass "Irma" vorher nordöstlich in den offenen Atlantik abdreht.

Das Hurrikan-Zentrum in Miami warnte, dass Einwohner in üblicherweise besonders hurrikangefährdeten Gebieten vorbereitet sein sollten. Das sind die Bundesstaaten am Golf von Mexiko, darunter Texas, Florida und die US-Ostküste.

In den Monaten August bis Oktober werden stets die meisten Hurrikans registriert. Häufig entwickeln sich in diesem Zeitraum potenziell gefährliche Stürme, ohne dass sich Befürchtungen dann jedoch bewahrheiten. Nach "Harvey" sind jedoch Ängste gestiegen, dass die USA gleich zwei Mal ganz kurz hintereinander direkt von einem Hurrikan getroffen werden könnten.

(sda)