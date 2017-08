Hommage an verstorbene Karikaturisten Burki und Mix & Remix

Der Tod der beiden bekannten Karikaturisten Burki und Mix & Remix Ende 2016 hatte die Westschweiz bewegt. Sowohl Raymond Burki wie auch Philippe Becquelin schieden nach längerer Krankheit aus dem Leben. Die Romandie verlor damit zwei ihrer berühmtesten Federn.

"Diesen beiden Kultfiguren, Königen der Karikaturen, die Ehre zu erweisen ist eine Selbstverständlichkeit", sagte Pascal Pellegrino, Direktor der Karikaturen-Museums von Morges, der Nachrichtenagentur sda.

Die Zeichnungen wurden in der Ausstellung nach Themen wie Schweiz, Europa, Sport, Immigration oder Terrorismus geordnet. Die Werke wurden von den Witwen der beiden Karikaturisten ausgesucht. Die Ausstellung beginnt am Freitag und ist bis am 12. November zu sehen.

(sda)