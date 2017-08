Betrunkener Rollerfahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

Einem Rollerfahrer war am Freitagabend anzusehen, dass er getrunken hatte: Kurz vor 22.00 Uhr meldete ein Anrufer bei der Stadtpolizei Winterthur, dass er einen Mann beobachtet hätte, der mit seinem Roller sehr unsicher fahre, teilt die Polizei mit.

Die ausgerückte Polizeipatrouille wollte den Rollerfahrer für eine Kontrolle anhalten, doch der Mann ergriff die Flucht. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und der Lenker hielt schliesslich bei der katholischen Kirche an der Wülflingerstrasse an. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0.8 mg/l (entspricht ca. 1,6 Promille). Der Fahrer wird zuhanden der Staatsanwaltschaft Winterthur / Unterland zur Anzeige gebracht. (far)