Vater und Sohn von Tram erfasst

Gegen 12 Uhr überquerte der Vater mit seinem Sohn den Fussgängerstreifen bei der Haltestelle «Oerlikerhus» an der Thurgauerstrasse. Gleichzeitig fuhr ein Tram der Linie 11 stadteinwärts auf die Haltestelle zu, wie die Stadtpolizei am Donnerstag mitteilte. Bei der Einfahrt in die Haltestelle kam es zur Kollision. Der Junge wurde leicht verletzt, die Verletzungen seines Vaters sind nicht näher bekannt. Die Unfallursache wird derzeit untersucht. Die Tramlinien 10 und 11 waren eine Stunde lang unterbrochen. (mst/sda)