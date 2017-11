Regierung muss zu KESB-Gefährdungsmeldern Auskunft gebe

Wer der KESB eine Meldung macht, etwa weil Kinder oder Jugendliche vernachlässigt oder misshandelt werden, bleibt nicht unbedingt anonym. Die «Meldestellen» werden in den Akten aufgeführt.

Im Fall der angegriffenen Lehrerin wussten die Eltern eines Schülers offensichtlich von der Absenderin der Gefährdungsmeldung. Denn die Schule hatte bei der KESB eine Gefährdungsmeldung wegen häuslicher Gewalt gemacht. Die Mutter fand in der Schule respektive der Lehrerin dann einen Sündenbock, den sie angreifen konnte.

Wer darf die Akten einsehen?

Parlamentarierinnen und Parlamentarier von FDP und SVP wollen von der Regierung nun wissen, wie gut Gefährdungsmelder eigentlich geschützt sind, also in welcher Form sie in den Akten aufgeführt werden und wer diese einsehen darf.

Der Schutz der Meldestellen sei wichtig, schreiben sie in ihrer Anfrage, die am Donnerstag publiziert wurde. Sonst würden viele Menschen lieber wegschauen und Leiden in Kauf nehmen, aus Angst vor möglichen Repressionen. (mst/sda)