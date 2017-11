Rammbock-Einbrecher erbeuten wertvolle Uhren

Anwohner meldeten gegen 3.45 Uhr, dass ein Lieferwagen in das Schaufenster eines Uhrengeschäfts in der Augustinergasse gefahren sei, wie die Stadtpolizei Zürich mitteilte. Zwei dunkel gekleidete, maskierte Männer stiegen in das Geschäft ein, zerstörten mehrere Vitrinen und flüchteten mit einer noch unbekannten Anzahl wertvoller Uhren.

Als Rammbock diente den Einbrechern ein orangefarbener Lieferwagen, den sie am Tatort zurückliessen. Für ihre Flucht verwendeten sie ein dunkles Fahrzeug mit Taxi-Kennlampe auf dem Dach. Vermutlich waren daran St. Galler Kontrollschilder angebracht, wie es in der Mitteilung heisst. (mcp/sda)