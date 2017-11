Nationalität darf kein Tabu sein

Es ist paradox: Ausgerechnet der stets für Transparenz kämpfende linksalternative Richard Wolff hat am Dienstag der Zürcher Stadtpolizei einen Maulkorb verpasst. Ab sofort darf in den Polizeimeldungen die Nationalität von Straftätern nicht mehr genannt werden, weil dies den Fremdenhass schüre. Begriffe wie «rumänische Diebesbanden» und «nigerianische Kokaindealer» sollen also aus den Medien verschwinden, wenn es nach Wolff geht.

Dieser Entscheid ist falsch. Es darf nicht sein, dass ein Politiker entscheidet, gewisse Informationen generell zu verschweigen, weil er befürchtet, die Öffentlichkeit könnte sie falsch verstehen. Behörden und Polizei müssen vielmehr alle nicht aus Persönlichkeitsgründen geheimen Informationen zu publizieren. In der Berichterstattung ist es dann Sache der Redaktion, die Fakten zu gewichten und im richtigen Kontext aufzubereiten. Die Nationalität von Kriminellen ist in vielen Fällen relevant, weil sie zu wichtigen Diskussionen über die Ursache von Kriminalität oder deren Bekämpfung führen kann. Deshalb wird die Nationalität in dieser Zeitung weiterhin in der Regel weiterhin genannt werden.

Wie absurd das Verschweigen der Herkunft sein kann, zeigten die Silvesterkrawalle 2015 in Köln eindrücklich. Behörden und Medien verschwiegen damals zunächst die Tatsache, dass unter den Tätern viele Asylbewerber waren, obwohl das für das Verständnis der Tat entscheidend war. Die parlamentarische Versammlung des Europarats hat in ihrer Analyse der Vorfälle festgestellt, dass es falsch sei, «die Wahrheit vor der allgemeinen Öffentlichkeit zu verbergen, um politische Korrektheit zu gewährleisten».

Aus den Kölner Ereignissen scheint Wolff nichts gelernt zu haben. Sonst hätte er realisiert, wie kontraproduktiv sein Entscheid ist. Tabuisierung und Zensur fördern das Misstrauen und schaffen den Nährboden für Vorurteile und Hass. Genau das, was Wolff eigentlich verhindern will.