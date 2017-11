Kantonsrat will Sonderstellung der «Handsgi» aufheben

Dafür hat sich der Rat am Montag in erster Lesung ausgesprochen. AL und EDU warnen vor einem Abbau des Handarbeitsunterrichts. Die Anzahl Handarbeitslektionen soll von 27 pro Jahr auf 24 Lektionen reduziert werden. Damit wäre es möglich, im Lehrplan 21 zwei Fremdsprachen und das Fach Medien und Informatik im Stundenplan unterzubringen.

AL und EDU vermuten, dass hinter der Aufhebung des Paragrafen die Absicht steckt, durch die Hintertür den Handarbeitsunterricht abzubauen oder gar abzuschaffen. (mcp/sda)