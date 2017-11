Drogenkurier verhaftet, Khat konfisziert

In partnerschaftlicher Zusammenarbeit sei es Zoll und Kantonspolizei gelungen, am Sonntagabend im Flughafen einen Mann zu verhaften, der zwei Koffer mit rund 36 Kilogramm Khat einführen wollte, schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

Der 42-jährige Niederländer reiste von Nairobi via Muskat nach Zürich. Als er und sein Gepäck einer Routinekontrolle von Zoll und Kantonspolizei unterzogen wurde, konnten in den beiden mitgeführten Koffern zirka 36 Kilogramm Khat sichergestellt werden. Der Verhaftete ist geständig und muss sich vor der Staatsanwaltschaft verantworten. (mcp)