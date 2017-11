Diesel-Skandal mit «erheblichen Auswirkungen» auf den Kanton Zürich

Das kantonale Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) hat ermittelt, welche Auswirkungen der Abgas-Skandal auf die Zürcher Luft hat. Das wenig erfreuliche Ergebnis steht in einer Regierungsrats-Antwort auf eine Anfrage der Grünen. Die angestrebte Senkung der Stickoxid-Werte kann wegen des Diesel-Skandals nicht eingehalten werden. Um fünf bis zehn Jahre werden die Bemühungen zurückgeworfen, so die AWEL-Schätzung.

Besonders in städtischen Gebieten und entlang von Hauptverkehrsachsen nimmt die Stickoxid-Belastung nicht in dem Ausmass ab, wie sie es angesichts der laufend verschärften Abgasnormen eigentlich sollte.

200'000 Dieselfahrzeuge zugelassen

Im Kanton Zürich sind aktuell rund 200'000 Dieselfahrzeuge zugelassen (Stichtag September 2016). Leider gehören die meisten dieser Autos zu jenen Kategorien, welche die Grenzwerte besonders deutlich verletzen.

Knapp 180'000 der rund 200'000 Dieselfahrzeuge stossen fünf oder gar sechs Mal so viel Stickoxide aus, wie sie gemäss der Abgasnorm eigentlich dürften. Die Messstation des AWEL, mit deren Daten diese Einschätzung vorgenommen wurde, steht in Gockhausen. Die Station misst am Strassenrand die Abgase aller vorbeifahrenden Fahrzeuge. (mcp/sda)