«Das ist der Big Bang»

Herr Deckert, befürchten Sie nicht, neben ihrem extrovertierten Partner Samir unterzugehen?

Bruno Deckert: Wir sind tatsächlich sehr unterschiedlich. Samir prescht vor und zerschlägt auch mal Geschirr. Ich wische dann die Scherben zusammen. Ich glaube aber nicht, dass ich zu kurz komme. Wir sind Freunde und uns trägt diese gemeinsame Idee, die wir realisieren.

Wie fühlt es sich an, Zürich ein neues Kulturhaus zu schenken?

Es ist eine Mischung aus freudiger Erwartung und flauem Bauchgefühl. Es ist der Höhe- und Endpunkt eines siebenjährigen Prozesses. In der Kosmos-Metapher ist das der Big Bang.

Das Ende ihrer schlaflosen Nächte?

Natürlich gab es schlaflose Nächte, aber grundsätzlich schlafe ich gut. Wir mussten Tausende Entscheide treffen. Wir haben immer wieder um inhaltliche, gestalterische und architektonische Lösungen gerungen. Das war nicht immer einfach. Ich bin zuversichtlich, dass wir ein gutes Projekt haben. Natürlich machen wir Fehler. Diese werden wir erkennen und versuchen, zu korrigieren. Aber ich darf sagen: Wir haben uns verdammt viel überlegt. Wir können uns nicht vorwerfen, leichtfertig in dieses Projekt geschlittert zu sein.

Was hat Sie angetrieben, einen Treffpunkt dieser Dimension zu schaffen?

Dass Kosmos so gross wurde, hat nichts mit Grössenwahnsinn zu tun. Gut, vielleicht doch etwas. Kosmos hat sich aus dem spezifischen Ort hier zwischen Langstrasse und Europaallee entwickelt. An einem anderen Ort in Zürich wäre es vielleicht kleiner geworden.

«Wir sind der Auffassung, dass es eine Verbindung zwischen Kapitalismus und Idealismus gibt.»Bruno Deckert

Genügte Ihnen das Buch-Bühne-Café Sphères nicht mehr?

Das mag so scheinen. Wenn ich in anderen europäischen Städten bin, suche ich instinktiv nach solch hybriden Orten. Es mag «sophisticated» klingen, aber ich wollte mit dem Kosmos einen Ort schaffen, in dem ich selber gerne Gast bin. Ich möchte hier Kaffee trinken, Bücher lesen und Filme schauen.

Was für Gäste wünschen Sie sich?

Ich denke an engagierte Zeitgenossen und gebildete Laien. Also Menschen, die in einer Stadt leben, dabei aber nicht dumpf und dumm durch die Gegend laufen, sondern sich von dieser Welt betreffen lassen. Kosmos ist eine Gegenbewegung zur trumpschen Verblödung.

Sie haben in Ihrer Doktorarbeit Kosmos auch als «kulturelles Warenhaus» bezeichnet.

Oft wird Kultur mit Subventionen gleichgesetzt. Es heisst, mit Büchern oder Filmen lässt sich kein Geld verdienen. Wir sind der Auffassung, dass es eine Verbindung zwischen Kapitalismus und Idealismus gibt. Wir müssen das Portemonnaie öffnen, dürfen dabei aber nicht nur auf die Rendite schielen. Das ist die Gratwanderung.

Warum haben Sie mit dem Kosmos-Projekt dissertiert?

Das hat mit meiner Persönlichkeit zu tun. Ich führe eine Art Doppelexistenz. Einerseits bin ich Unternehmer; jemand der ein Projekt gestalten und entwickeln möchte. Gleichzeitig möchte ich mir darüber klar werden, was ich genau tue.

Sehen Sie gelassen in die Zukunft?

Es ist ein sportliches Projekt. Wir sind nicht auf der grünen Wiese, sondern an einem hoch ambivalenten Ort in Zürich. Wir müssen alles unternehmen, gut zu sein. Dieser Verantwortung sind wir uns bewusst. Im Falle eines Überlebenskampfes hilft uns die hybride Struktur des Kosmos, uns zu verändern.

Was ist, wenn Kosmos scheitert?

Was soll ich sagen (zuckt mit den Schultern). Das Zitat von Samuel Beckett trifft es wohl am Besten: «Ever tried. Ever failed. No Matter. Try again. Fail again. Fail better.» Das Scheitern kann man nie ausschliessen. Einen Plan B haben wir nicht. (Zürcher Regionalzeitungen)