Valentino Rossi offenbar schwer gestürzt

Das berichtete die italienische Sportzeitung "Gazzetta dello Sport". Der 38-Jährige soll mit einem Enduro-Motorrad zu Sturz gekommen sein und wegen Beinverletzungen noch in der Nacht operiert werden.

Die "Gazzetta" berichtete von einem wahrscheinlichen Schien- und Wadenbeinbruch. Sollte sich die Diagnose bewahrheiten, wäre wohl auch Rossis Karriere in Gefahr. Der Yamaha-Pilot, der bereits sieben Weltmeistertitel in der Königsklasse geholt hat, liegt in der aktuellen WM-Wertung der MotoGP nach 12 von 18 Rennen auf Rang 4.

(sda)