USA tun sich in WM-Qualifikation weiter schwer

Im drittletzten Spiel der Ausscheidung der Zone Nord-, Mittelamerika und Karibik spielten die Amerikaner in Honduras 1:1. Den Punktgewinn stellte Wood mit seinem Treffer fünf Minuten vor Spielende sicher.

Vor den letzten zwei Runden liegen die USA einen Zähler hinter dem drittklassierten Panama punktgleich mit Honduras auf Platz 4. Direkt qualifiziert sind die ersten drei Teams. Der Vierte spielt eine Barrage mit Hin- und Rückspiel gegen den Sieger der Barrage zwischen Syrien und Australien aus der Zone Asien/Australien.

Panama stiess dank einem 3:0-Heimsieg gegen den Tabellenletzten Trinidad und Tobago in den 3. Rang vor. Gabriel Torres, der Stürmer von Lausanne-Sport, brachte seine Equipe nach 39 Minuten in Führung.

Das bereits qualifizierte Mexiko spielte in Costa Rica 1:1. Die ohne Tejeda, dem Lausanner Teamkollegen von Torres, angetretenen Costa Ricaner haben nach dem Punktgewinn die Teilnahme in Russland so gut wie auf sicher. Sie liegen sechs Punkte vor dem Duo USA/Honduras.

(sda)