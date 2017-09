Liechtenstein wehrt sich tapfer und verliert nur knapp

Eine Halbzeit lang hielt Goalie-Routinier Peter Jehle seinen Kasten in Elbasan rein. Erst in der 54. Minute musste er sich gegen Odise Roshi geschlagen geben. Zwölf Minuten vor dem Ende machte Ansi Agolli mit dem 2:0 alles klar.

Einen Rückschlag erlitt EM-Viertelfinalist Island in der Gruppe I. Die Wikinger verloren das Nordländer-Duell beim zuvor sieglosen Finnland durch ein frühes Gegentor 0:1. Damit kann Kroatien am Abend durch einen Sieg gegen den Kosovo an der Spitze davonziehen und die Ulraine oder die Türkei im Direktduell die bisher zweitplatzierten Isländern überholen.

Gruppe D: Telegramme und Rangliste

Serbien - Moldawien 3:0 (2:0). - Belgrad. - 10'000 Zuschauer. - SR Bognar (HUN). - Tore: 20. Gacinovic 1:0. 30. Kolarov 2:0. 81. Mitrovic 3:0.

Georgien - Irland 1:1 (1:1). - Tiflis. - 35'000 Zuschauer. - SR Kruzliak (SVK). - Tore: 4. Duffy 0:1. Kasaischwili 1:1.

Rangliste: 1. Serbien 7/15. 2. Irland 7/13. 3. Wales 6/8. 4. Österreich 6/8. 5. Georgien 7/4. 6. Moldawien 7/2.

Gruppe G: Telegramm und Rangliste

Albanien - Liechtenstein 2:0 (0:0)

Elbasan. - 4000 Zuschauer. - SR Lapotschkin (RUS). - Tore: 54. Roshi 1:0. 78. Agolli 2:0.

Liechtenstein: Jehle; Quintans (79. Yildiz), Malin, Kaufmann, Göppel; Martin Büchel, Wieser; Salanovic, Hasler, Burgmeier (79. Brändle); Yanik Frick (65. Erne).

Bemerkungen: Albanien ab 77. mit Kukeli (Sion). Liechtenstein ohne Marcel Büchel, Kieber, Kühne (alle verletzt) und Michele Polverino (gesperrt). Verwarnungen: 16. Malin. 62. Quintans. 69. Kaufmann. 82. Martin Büchel (alle wegen Fouls).

Rangliste: 1. Spanien 6/16. 2. Italien 6/16. 3. Albanien 7/12. 4. Israel 6/9. 5. Mazedonien 6/3. 6. Liechtenstein 7/0.

Gruppe I: Telegramm und Rangliste

Finnland - Island 1:0 (1:0). - Tampere. - 15'835 Zuschauer. - SR Kralovec (CZE). - Tor: 8. Ring 1:0. - Bemerkungen: Island ohne Sigurjonsson (GC/Ersatz). 76. Gelb-Rote Karte gegen Gislason (Foul).

Rangliste: 1. Kroatien 6/13. 2. Island 7/13. 3. Türkei 6/11. 4. Ukraine 6/11. 5. Finnland 7/4. 6. Kosovo 6/1.

(sda)