Serena Williams erstmals Mutter

Auch wenn Serena Williams dieses Jahr wegen ihrer Schwangerschaft bei den US Open nicht dabei ist: Der Tennis-Superstar hat am Freitag dennoch für Schlagzeilen und erfreute Reaktionen nicht nur im Medienzentrum in Flushing Meadows gesorgt. Die 35-jährige US-Amerikanerin wurde am Freitag Mutter eines Mädchens.

Die Tochter wurde laut übereinstimmenden Medienberichten auf Twitter im St. Mary's Medical Center in West Palm Beach, Florida geboren und wiegt 2,8 kg. Williams hatte Ende Dezember des Vorjahrs die Verlobung mit dem Internet-Unternehmer Alexis Ohanian verkündet. Die 23-fache Grand-Slam-Siegerin möchte den Rest des Jahres ihre junge Mutterschaft geniessen und beim Australian Open 2018 auf die WTA-Tour zurückkehren.

(sda)