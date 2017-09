Schweizer U21 gegen Wales chancenlos

Das Team von Coach Heinz Moser konnte den gelungenen Start gegen Bosnien-Herzegowina in keiner Weise bestätigen. Die Waliser waren effizienter und kaltblütiger. Bereits in der 7. Minute gingen sie durch Tyler Roberts in Führung, 20 Minuten später erhöhte David Brooks. Das 3:0 durch George Thomas in der Nachspielzeit war nur noch Zugabe.

EM-Qualifikation U21. Gruppe 8. In Zenica: Bosnien-Herzegowina - Rumänien 1:3 (1:1). In Biel: Schweiz - Wales 0:3 (0:2). - Rangliste: 1. Rumänien 2/6. 2. Wales 1/3. 3. Schweiz 2/3. 4. Bosnien-Herzegowina 3/3. 5. Portugal 0/0. 6. Liechtenstein 2/0.

Nächstes Spiel der Schweiz. Dienstag, 5. September, 18.00 Uhr: Rumänien - Schweiz (in Ovidiu).

Modus: Die neun Gruppensieger qualifizieren sich direkt für die Endrunde in Italien und San Marino (16. bis 30. Juni 2019). Die vier besten Zweiten - ermittelt aus den Vergleichen gegen den Gruppensieger, Dritten, Vierten und Fünften - spielen in einer Barrage weitere zwei Teilnehmer aus.

(sda)