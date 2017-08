Rafael Nadal ohne Satzverlust in der 2. Runde

Nadal gestaltete damit auch seinen 13. Auftaktmatch in New York siegreich. Die Serie geriet nie in Gefahr zu reissen, selbst wenn der zweifache US-Open-Sieger in der Startphase einige Probleme bekundete und im ersten Satz 3:5 zurücklag. Näher als bis auf zwei Punkte an den Gewinn des ersten Umgangs kam Lajovic aber nicht. Nach dem verlorenen Tiebreak wurde der Widerstand des Weltranglisten-85. geringer.

Nach dem Sieg in seinem ersten Match seit der Rückkehr an die Spitze der Weltrangliste bekommt es Nadal in der 2. Runde entweder mit dem Amerikaner Tommy Paul (ATP 159) oder dem Japaner Taro Daniel (ATP 121).

(sda)