Pliskova ausgeschieden - Muguruza neue Nummer 1

Die Vorjahresfinalistin Karolina Pliskova scheiterte 6:7 (4:7), 3:6 an Coco Vandeweghe (WTA 22). Mit Venus Williams, Sloane Stephens und Vandeweghe stehen damit drei Amerikanerinnen sicher im Halbfinal - mit Madison Keys könnte mit einem Sieg gegen die Qualifikantin Kaia Kanepi den Triumph der US-Girls perfekt machen.

Neue Nummer 1 am Montag ist aber eine Spanierin. Die Wimbledonsiegerin Garbiñe Muguruza, die in Flushing Meadows bereits in den Achtelfinals ausgeschieden ist, ist nach Arantxa Sanchez-Vicario die zweite Ibererin an der Spitze der 1975 eingeführten Weltrangliste.

(sda)