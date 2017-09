Pfadi Winterthur klarer Sieger im Zürcher Derby

In Winterthur gab es sehr früh keine Diskussionen mehr um den Sieger. Nach 10 Minuten führte das Heimteam 7:2, nach 17 Minuten 12:4 und bei Halbzeit 17:8. Die Stadtzürcher lagen stets zurück und kamen in der zweiten Hälfte nie näher bis auf sieben Tore (12:19 in der 36. Minute) heran.

GC Amicitia war wegen eines grossen Staus mit Verspätung in Winterthur eingetroffen und fand danach nie ein Mittel gegen raumgreifenden Angriffe, mit denen die Pfader die Abwehr von GC immer wieder überforderten. Sechs Winterthurer Spieler kamen so auf drei und mehr Tore. In der 1. Runde hatte Pfadi mit einem Remis gegen Suhr Aarau noch enttäuscht.

(sda)