Österreich nur mit Remis - Serbien mit wichtigem Sieg

Für Marcel Koller wird die Luft als Trainer der österreichischen Nationalmannschaft dagegen immer dünner. Das ÖFB-Team kriegte - mit Debütant Moritz Bauer - auch gegen Georgien die Kurve nicht und kam zuhause gegen Georgien nicht über ein 1:1 hinaus. Ihre Chancen auf die WM-Qualifikation sind in der Gruppe D damit fast nur noch theoretischer Natur. Serbien, das beim Minisieg gegen Irland gut 20 Minuten in Unterzahl spielte, führt vier Punkte vor Wales (1:0 in Moldawien) und fünf vor Irland. Österreichs Rückstand auf den Barrage-Platz beträgt zwei Runden vor Schluss fünf Punkte.

In der Gruppe I kam es zum grossen Zusammenschluss. Die Türkei darf dank Cenk Tosuns Siegtreffer gegen Leader Kroatien in der 75. Minute wieder hoffen. Island (2:0 gegen die Ukraine) ist punktgleich mit Kroatien. Nur zwei Zähler dahinter folgen die Türkei und die Ukraine.

Für Liechtenstein setzte es zuhause gegen Spanien, den Leader der Gruppe G, ein 0:8 ab. Alvaro Morata und Tor-Debütant Iago Aspas trafen doppelt. Das zweitplatzierte Italien setzte sich zuhause dank eines Immobile-Tors in der 53. Minute zuhause gegen Israel 1:0 durch.

