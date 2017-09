Nadal mit überlegenem Sieg in den Halbfinal

Im ersten Duell gegen Rublew (ATP 53) war Nadal dem 19-Jährigen aus Moskau in allen Belangen überlegen. Vor allem bei eigenem Service bekundete der Sohn eines Boxers und einer Tennistrainerin im ersten Grand-Slam-Viertelfinal seiner Karriere enorme Mühe. Nadal gelangen in elf Aufschlagspielen des Russen sieben Breaks, wobei Rublew sieben Doppelfehler unterliefen.

In der Runde der letzten vier trifft der zweifache US-Open-Champion Nadal (2010 und 2013) am Freitag auf den Sieger der Partie zwischen Roger Federer und Juan Martin Del Potro. Sollte Federer sich in der Nacht qualifizieren, geht es im Halbfinal zwischen den beiden um die Nummer 1.

(sda)