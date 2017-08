Mbappé leihweise zu PSG

Der 18-jährige Stürmer wird zunächst für eine Saison ausgeliehen. Anschliessend soll er laut Medienberichten für rund 180 Millionen Euro plus Bonuszahlungen definitiv transferiert werden, womit er zum zweitteuersten Transfer der Geschichte avancieren würde. Vor wenigen Wochen hatte PSG für 222 Millionen Euro den Brasilianer Neymar vom FC Barcelona verpflichtet.

Mbappé, der in einem Pariser Banlieue aufwuchs, hatte in der vergangenen Saison für die Monegassen in 44 Pflichtspielen 26 Tore erzielt. Bei PSG soll er pro Saison 18 Millionen Euro netto verdienen. In einer offiziellen Stellungnahme erklärte der Verein aus Paris, dass Mbappé nach der Einlösung der Kaufoption einen Vertrag bis Sommer 2022 erhalten würde.

(sda)