Majka gewinnt Etappe nach langer Flucht

Knapp dahinter sicherte sich im Sprint der Gesamtersten Vincenzo Nibali vor Chris Froome den 3. Rang (beide 0:31 zurück). Dank den vier Sekunden Bonifikation reduzierte der Italiener im Gesamtklassement den Rückstand auf Leader Froome auf 55 Sekunden. Neu Dritter ist der Niederländer Wilco Keldermann (2:17 zurück).

Am Sonntag folgt in der Spanien-Rundfahrt gleich die nächste anspruchsvolle Bergetappe mit der Schlusssteigung zur Alto Hoya de la Mora in der Sierra Nevada.

(sda)