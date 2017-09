Lugano rund drei Monate ohne Damien Brunner

Bei der genauen medizinischen Untersuchung am Donnerstag stellte sich heraus, dass sich der Schweizer Internationale am rechten Schultereckgelenk verletzt hat. Er wird sich gemäss Communiqué seines Klubs in den nächsten Tagen einem operativen Eingriff unterziehen müssen.

Brunner zog sich die Schulterverletzung am Mittwoch im letzten Drittel des Testspiels gegen Malmö zu. Der 31-Jährige wurde vom Schweden Johan Ivarsson von hinten gegen die Bande gecheckt.

(sda)