Karolina Pliskova wehrte einen Matchball ab

Wie schon in der 2. Runde musste Pliskova auch auf dem Weg in den Achtelfinal über die volle Distanz gehen. Die Vorjahresfinalistin benötigte 2:20 Stunden, um sich gegen die in der Weltrangliste auf Platz 26 geführte Zhang durchzusetzen. Gleich mehrmals schien sie vor dem Out zu stehen. Im zweiten Satz wehrte sie beim Stand von 4:5 einen Matchball ab, im dritten lag sie mit einem Break zurück.

Die Freude nach dem Matchball zeigt, wie gross die Erleichterung bei Pliskova war, die schwierige Situation unbeschadet überstanden zu haben. Allerdings gibt es ein Fragezeichen hinter ihrer körperlichen Verfassung. Zwischenzeitlich musste sie sich am rechten Handgelenk behandeln lassen.

Bei den Männern schaffte der Österreicher Dominic Thiem (ATP 8) mit dem 7:5, 6:3, 6:4 gegen den Franzosen Adrian Mannarino (ATP 34) wie im Vorjahr den Vorstoss in den Achtelfinal. Damals musste er gegen den Argentinier Juan Martin Del Potro (ATP 28) aufgeben. Am Montag könnte es erneut zum Duell mit dem US-Open-Sieger von 2009 kommen.

