Johnson schlägt Spieth in Hitchcock-Finale

Dustin Johnson nähert sich wieder der Topform. Nach fünf Löchern der letzten Runde lag der Amerikaner noch fünf Schläge hinter Landsmann Jordan Spieth zurück. Innerhalb von fünf Löchern machte Johnson den Rückstand wett. Danach folgte ein packendes Duell zwischen den aktuellen Topstars der Golf-Tour. In extremis rettete sich der Weltranglistenerste Johnson am letzten Loch mit einem Putt über sieben Meter ins Playoff. Und am Zusatzloch gelang ihm nach dem längsten Abschlag der gesamten Woche das siegbringende Birdie (1 unter Par).

"Zum ersten Mal musste ich mir einen Turniersieg so richtig erarbeiten", meinte Johnson, der schon 16 PGA-Turniere gewonnen hat. In dieser Saison feierte Johnson den vierten Sieg, aber den ersten nach einer Fussverletzung wegen eines Treppensturzes.

Spieth nahm die Niederlage im Playoff gelassen, denn "ich habe das Turnier nicht aus der Hand gegeben, sondern er hat es gewonnen."

