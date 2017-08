Leipzig korrigiert Fehlstart mit 3:1-Sieg gegen Freiburg

Die 2. Runde der Bundesliga hat bei Schalke und Leipzig die Eindrücke vom Startspiel ins Gegenteil verkehrt. Vor einer Woche hatte S04 den letztjährigen Zweiten 2:0 geschlagen. Nun verlor Schalke bei Aufsteiger Hannover nach einer schwachen Leistung 0:1, während Leipzig mit einem nach der Pause stupenden Auftritt und mit vier Toren innerhalb von 32 Minuten gegen Freiburg 4:1 gewann.

Schalke trat in Hannover erneut ohne seinen Ex-Captain Benedikt Höwedes an, der auf der Ersatzbank sass, weil er vor einem Transfer ins Ausland, wahrscheinlich zum italienischen Meister Juventus Turin, steht. Dieses Mal scheint die Absenz des Weltmeisters ins Gewicht gefallen zu sein. Schalke spielte lethargisch und ohne Leidenschaft.

Dass der Favorit am Ende eines verunglückten Nachmittags auch noch verlor, war einerseits verdient und hatte er sich andererseits auch selber zuzuschreiben. Dem 20-jährigen Thilo Kehrer, der in der Dreierabwehr die Position von Höwedes einnahm, war der entscheidende Fehler unterlaufen, bevor der Brasilianer Jonathas fünf Minuten nach seiner Einwechslung das Siegestor für den Aufsteiger erzielen konnte (67.). Der Stürmer hatte erst vor wenigen Tagen von Rubin Kasan in die Bundesliga gewechselt - für Hannovers Rekord-Transfersumme von rund neun Millionen Euro.

Fan-Proteste in Hannover

Trotz dem zweiten 1:0-Sieg im zweiten Spiel befindet sich Aufsteiger Hannover mit dem Schweizer Pirmin Schwegler im zentralen Mittelfeld in einem Stimmungstief. Viele Fans verweigern der Mannschaft derzeit die Unterstützung, weil sie gegen den Klub-Präsidenten Martin Kind protestieren. Dieser will mit einer Sondergenehmigung die "50+1-Regel" umgehen, um Investoren mehr Macht zu geben.

"Wer das Geld gibt, will auch entscheiden, was damit geschieht", sagte Kind. Die Fans sehen in Kinds Vorstoss jedoch einen Verkauf von Tradition und einen weiteren Schritt hin zu noch mehr Kommerz im Fussball. "Keine Stimmung ohne Mitbestimmung", stand deshalb im Spiel gegen Schalke auf einem Transparent in der Fan-Kurve.

Telegramm/Rangliste:

Rangliste: 1. Borussia Dortmund 2/6 (5:0). 2. Bayern München 2/6 (5:1). 3. Hamburger SV 2/6 (4:1). 4. Hannover 96 2/6 (2:0). 5. Borussia Mönchengladbach 2/4 (3:2). 5. Hoffenheim 2/4 (3:2). 7. RB Leipzig 2/3 (4:3). 8. Schalke 04 2/3 (2:1). 9. Hertha Berlin 2/3 (2:2). 10. VfB Stuttgart 2/3 (1:2). 11. Wolfsburg 2/3 (1:3). 12. Augsburg 2/1 (2:3). 13. Eintracht Frankfurt 2/1 (0:1). 14. Bayer Leverkusen 2/1 (3:5). 15. SC Freiburg 2/1 (1:4). 16. Mainz 05 2/0 (0:2). 17. 1. FC Köln 2/0 (1:4). 18. Werder Bremen 2/0 (0:3).

RB Leipzig - Freiburg 4:1 (0:1). - 39'265 Zuschauer. - Tore: 23. Niederlechner 0:1. 48. Werner 1:1. 55. Orban 2:1. 71. Werner 3:1. 80. Bruma 4:1. - Bemerkungen: Leipzig ohne Mvogo (Ersatz) und Coltorti (nicht im Aufgebot), Freiburg ohne Sierro (nicht im Aufgebot). 81. Gelb-Rote Karte gegen Hofler (Freiburg).

Hannover - Schalke 1:0 (0:0). - 49'000 Zuschauer. - Tor: 67. Jonathas 1:0. - Bemerkung: Hannover mit Schwegler, Schalke ohne Embolo (nicht im Aufgebot/bei der U23).

(sda)