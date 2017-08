Gerechte Punkteteilung zwischen Luzern und Zürich

Moussa Koné wahrte mit seinem Ausgleich nach einer Stunde die Ungeschlagenheit des Aufsteigers. Der 21-jährige Senegalese wurde von Michael Frey ideal lanciert und spitzelte den Ball am herausstürmenden Luzern-Keeper Jonas Omlin vorbei ins Netz.

Koné, der zur Pause Dzengis Cavusevic ersetzt hatte, brachte den von Trainer Uli Forte erhofften Schwung in das FCZ-Spiel. Bereits in der 49. Minute hatte der Angreifer das 1:1 auf dem Fuss, in der 84. Minute vergab Koné aus spitzem Winkel den möglichen Sieg für die Gäste, der allerdings nicht verdient gewesen wäre.

45 Minuten lang war der Tabellenführer überhaupt nicht auf Touren gekommen. Luzern war das klar bessere Team in der ersten Halbzeit. Bereits in der 4. Minute lag der Gastgeber in Führung, nachdem Tomi Juric einen Handspenalty souverän verwertet hatte. Der Isländer Victor Palsson hatte eine Flanke von Filip Ugrinic mit dem Arm abgelenkt.

Beide Teams mussten auf mehrere verletzte Spieler verzichten. Nicht zum Aufgebot des FCZ gehörte auch Raphael Dwamena. Der Wechsel des Stürmers zu Brighton in die Premier League war unter der Woche nach den medizinischen Untersuchungen geplatzt.

Luzern - Zürich 1:1 (1:0)

11'759 Zuschauer. - SR Amhof. - Tore: 4. Juric (Handspenalty) 1:0. 60. Koné (Frey) 1:1.

Luzern: Omlin; Schwegler (65. Follonier), Knezevic, Schulz, Lustenberger; Custodio, Kryeziu; Schneuwly, Ugrinic (84. Demhasaj), Francesco Rodriguez (75. Vargas); Juric.

Zürich: Vanins; Nef, Palsson, Brunner; Winter, Rüegg (61. Marchesano), Sarr, Pa Modou; Cavusevic (46. Koné), Frey, Roberto Rodriguez.

Bemerkungen: Luzern ohne Alves, Arnold, Grether, Itten, Schindelholz und Schürpf (alle verletzt), Zürich ohne Alesevic, Bandura, Kempter, Kryeziu, Schönbächler (alle verletzt) und Dwamena (nicht im Aufgebot). Verwarnungen: 10. Cavusevic (Foul). 45. Frey (Ballwegschlagen). 45. Custodio (Foul). 46. Schneuwly (Foul). 59. Pa Modou (Foul). 73. Schulz (Foul). 78. Koné (Foul). 80. Vargas (Foul).

(sda)