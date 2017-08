Roberto Firmino mit dem Kopf, Sadio Mané aus halblinker Position und Mohamed Salah mit seinem Sprint über 70 Meter sorgten bis zur 57. Minute für die klare Differenz zugunsten von Liverpool. Das vierte Tor durch Daniel Sturridge war nur noch Zugabe für die "Reds" und eine seltene Freude für den Stürmer, der vor vier Jahren 21 Saisontore erzielt hatte, seither aber wegen Verletzungen oft fehlte und nur noch insgesamt 15 Mal traf.

Der 4:0-Sieg ging auch in dieser Höhe in Ordnung. Liverpool war Arsenal deutlich überlegen. So deutlich, dass sich der Deutsche Liverpool-Keeper Loris Karius, den Trainer Jürgen Klopp dem Belgier Simon Mignolet vorzog, nicht beweisen konnte; Arsenal, mit einem Granit Xhaka ohne jeglichen Einfluss auf das Geschehen, brachte im ganzen Spiel keinen einzigen Schuss auf das Tor von Karius.

Arsenal hatte schon in der letzten Saison beide Duelle gegen Liverpool verloren. Doch diesmal bekamen die 90 Minuten demütigende Züge. Trainer Arsène Wenger setzte ohne Erfolg erstmals in dieser Saison den zuletzt lustlosen Chilenen Alexis Sanchez von Beginn weg ein, doch die Problemzone ist derzeit die Defensive. Die Umstellung auf die Dreierabwehr scheinen die Spieler noch nicht begriffen zu haben. In drei Spielen kassierte Arsenal acht Gegentore.

Eviva España Chelsea

Chelsea hat auf den Fehlstart und die Heimniederlage gegen Burnley reagiert und nun zwei heikle Spiele für sich entschieden. Eine Woche nach dem Auswärtssieg gegen Stadtrivale Tottenham Hotspur schlug der Meister zuhause Everton 2:0. Für den Unterschied sorgten dabei die Spanier Cesc Fabregas und Alvaro Morata mit ihren Toren noch vor der Pause.

Der italienische Trainer Conte, dessen baldige Entlassung und Ersetzung durch den Deutschen Thomas Tuchel von den Medien hartnäckig prophezeit wird, setzte auf fünf Spanier in der Startformation. Neben den Torschützen sind dies die Flügel Marcos Alonso und Pedro sowie Verteidiger Cesar Azpilicueta.

Shaqiri wieder fit

Xherdan Shaqiri hat seine Oberschenkelprobleme tatsächlich bereits auskuriert und ist bei Stoke Citys 1:1 auswärts gegen West Bromwich Albion während 90 Minuten im Einsatz gestanden. Der eingewechselte Peter Crouch traf in der 77. Minute nach einem Abwehrfehler zum Ausgleich. Der Punktgewinn war für Stoke verdient. Die Mannschaft von Mark Hughes dominierte das Spiel deutlich und kam zu klar mehr Torchancen, als der Gegner, der sich wie in den ersten zwei Runden, als er zwei 1:0-Siege realisiert hatte, dem Minimalismus verschrieb.

Nach dem Punktverlust von West Bromwich ist Manchester United das einzige Team mit dem Maximum von neun Zählern.

Telegramme/Rangliste:

Chelsea - Everton 2:0 (2:0). - 41'382 Zuschauer. - Tore: 27. Fabregas 1:0. 40. Morata 2:0.

West Bromwich Albion - Stoke City 1:1 (0:0). - 22'704 Zuschauer. - Tore: 61. Jay Rodriguez 1:0. 77. Crouch 1:1. - Bemerkung: Stoke City mit Shaqiri.

FC Liverpool - Arsenal 4:0 (2:0). - 53'206 Zuschauer. - Tore: 17. Firmino 1:0. 40. Mané 2:0. 57. Salah 3:0. 78. Sturridge 4:0. - Bemerkung: Arsenal mit Xhaka.

Tottenham Hotspur - Burnley 1:1 (0:0). - 67'862 Zuschauer. - Tore: 49. Alli 1:0. 92. Wood 1:1.

Rangliste: 1. Manchester United 3/9 (10:0). 2. Liverpool 3/7 (8:3). 3. Huddersfield Town 3/7 (4:0). 4. Manchester City 3/7 (5:2). 5. West Bromwich Albion 3/7 (3:1). 6. Chelsea 3/6 (6:4). 7. Watford 3/5 (5:3). 8. Southampton 3/5 (3:2). 9. Tottenham Hotspur 3/4 (4:3). 10. Burnley 3/4 (4:4). 11. Stoke City 3/4 (2:2). 12. Everton 3/4 (2:3). 13. Swansea City 3/4 (2:4). 14. Newcastle United 3/3 (3:3). 15. Leicester City 3/3 (5:6). 16. Arsenal 3/3 (4:8). 17. Brighton & Hove Albion 3/1 (0:4). 18. Bournemouth 3/0 (1:5). 19. Crystal Palace 3/0 (0:6). 20. West Ham United 3/0 (2:10).

