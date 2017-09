Auch Südkorea an der WM

Seit 1986 ist Südkorea an Weltmeisterschaften Stammgast. Diesmal lief in der Ausscheidung aber nicht alles nach Plan. Uli Stielike, der ehemalige Schweizer Nationaltrainer, wurde Mitte Juni nach dem 2:3 beim Schlusslicht Katar seines Amtes enthoben. Damals stand die Teilnahme an der Endrunde in Russland auf der Kippe. Mit zwei Unentschieden rettete sich die Mannschaft in der Gruppe A unter Stielikes Nachfolger Shun Tae-Yong über die Ziellinie.

Die Barrage gegen den Dritten der Gruppe B wird Syrien bestreiten. Mit einem Auswärtssieg gegen das bereits qualifizierte Iran (2:2) hätte der vom Krieg hart getroffene Staat erstmals an der WM-Endrunde teilnehmen dürfen. Nun bleibt Syrien, das in der 93. Minute das 2:2 erzielte, der Umweg über die asiatischen Playoffs. Deren Sieger wird auf den Fünften der Nord- und Mittelamerika-Zone CONCACAF treffen.

(sda)