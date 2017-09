Argentinien spielt mit neuem Trainer 0:0 gegen Uruguay in WM-Quali

Das argentinische Team um Weltstar Lionel Messi dominierte am Donnerstagabend (Ortszeit) bei dem 0:0 im Centenario-Stadion in Montevideo vor allem in der zweiten Halbzeit. Es konnte den uruguayischen Torwart Fernando Muslera aber nur selten ernsthaft prüfen.

Messi fädelte wiederholt die Offensive der Gauchos ein, fand jedoch keinen Anschluss an seine neu eingesetzten Sturmpartner Paulo Dybala und Mauro Icardi.

In weiteren Treffen der südamerikanischen Qualifikationsrunde erlitt Chile eine überraschende 0:3 (0:1)-Niederlage im Heimspiel gegen Paraguay, während sich Venezuela und Kolumbien torlos trennten.

Argentinien steht mit 23 Punkten weiterhin auf Platz fünf in der WM-Quali, aber jetzt punktgleich mit Chile, das mit besserer Tordifferenz auf Platz vier steht. Kolumbien mit 25 und Uruguay mit 24 Punkten halten sich auf dem zweiten und dritten Platz. Spitzenreiter ist Brasilien.

Die ersten vier der Südamerika-Gruppe qualifizieren sich direkt für die WM, der Fünfte muss in einen Play-Off-Vergleich gegen ein Team aus Ozeanien.

(sda)