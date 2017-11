Von Pandas motiviert

Ein Wunsch ging für Debi Studer schon vor dem Beginn der Titelkämpfe in Zentralchina in Erfüllung. Die Schweizer Delegation besuchte am Montag die Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding, die Aufzucht- und Forschungseinrichtung für Grosse Pandas. «Wenn ich schon so weit reise, möchte ich auch etwas vom Land sehen», sagt Studer, die ­bereits 2006 nach China reiste. Damals besuchte die Basler Kantonspolizistin, die es in verschiedenen Kampfsportarten zu Weltmeistertiteln gebracht hat, ein Kung-Fu-Trainingscamp.

Eine Goldmedaille an der Trial-WM fehlt ihr noch im Palmarès. Daran dürfte sich auchin Chengdu nichts ändern. Die grössten Medaillenchancen hat Studer im heutigen Teamwettkampf. Neben ihr treten für die Schweiz je zwei Junioren und zwei Elite-Fahrer mit 20- und 26-Zoll-Rädern an. Das Quintett von Swiss Cycling gewann 2015 die Silbermedaille. Vor Jahresfrist, als die WM letztmals zusammen mit MtB Downhill und Four Cross in Val di Sole ausgetragen wurde, resultierte Rang 4.

Auf Fehler anderer hoffen

«Damit es auf das Podest reicht, müssen wir auf Fehler anderer Nationen hoffen», sagt die 32-Jährige. Dazu gilt es auch eine kluge Taktik zu wählen. Pro ­Sektor gibt es unterschiedliche Routen, welche in Abhängigkeit des Schwierigkeitsgrads Punkte abwerfen. Wer zu viel riskiere, stehe schnell mit leeren Händen da, erklärt Studer. Das war in Italien den favorisierten Spaniern passiert, was sie den Titel kostete.

Im Einzel strebt die Fahrerin des VTC Stäfa, die im Gesamtweltcup heuer Dritte wurde, die Finalqualifikation an. Zur Medaillenausmarchung sind bloss6 der total 14 Athletinnen zugelassen. Neben den im Weltcup vor ihr Klassierten, der Deutschen Nina Reichenbach und der Französin Manon Basseville, zählt Studer die Australierin Janine Jungfels, die einen Grossteil der nur in Europa ausgetragenen Weltcups ausliess, zu ihren härtesten Kontrahentinnen. Für den erstmaligen Sprung aufs Podest müsse es ihr perfekt laufen, meint die WM-Vierte von 2016.

Neues Bewertungssystem

Schwierig sind Prognosen auch deshalb, weil erstmals ein neuer Modus zur Anwendung gelangt. Bisher wurde im Weltcup jede Bodenberührung mit einem Fuss als Strafpunkt (maximal fünf pro Sektor) gewertet. Nun wird jedes fehlerfrei passierte Tor mit zehn Punkten belohnt. «Daran werde ich mich zuerst gewöhnen müssen», gesteht Studer. Den Testwettkampf Ende August im Anschluss an den Weltcup im französischen Albertville konnte die Polizistin beruflich bedingt nicht bestreiten. Entsprechend fehlen ihr die Erfahrungswerte mit dem neuen Zählsystem, das taktisch eine andere Herangehensweise verlangt. Der Grund für die Änderung sei, dass es für die Zuschauer einfacher sein soll, erklärt die ­älteste WM-Teilnehmerin – Titelverteidigerin Reichenbach ist 14 Jahre jünger.

Ein zweites Rätsel hat sich inzwischen gelöst. «Ich weiss nicht, ob schwierig einschätzbare Chinesinnen starten werden», hatte Debi Studer vor dem Abflug am vergangenen Freitag gesagt. Dies wird nicht der Fall sein. Zwar gebe es in der Volksrepublik Trial-Fahrerinnen, wie sie von Facebook-Einträgen und Youtube-Videos wisse, erklärt die Baslerin. Die Asiatinnen sind aber offenbar für die mit dem Radsport-Weltverband UCI konkurrierende ­Biketrial International Union (BIU) lizenziert – und deshalb an der von der UCI organisierten WM nicht startberechtigt.

Erstmals Preisgeld

Dass die Urban-Cycling-Weltmeisterschaften trotzdem für die kommenden drei Austragungen nach China vergeben wurden, hat einen finanziellen Hintergrund. Die Rechte daran hat sich mit Wanda Sports ein weltweit führendes Sportbusiness-Unternehmen gesichert. Zu dieser Gruppe gehört auch Infront Ringier, der Organisator der Tour de Suisse. Neben den Unannehmlichkeiten mit der langen Anreise bringt ­diese Neuerung für die Athleten auch Vorteile. «Es wird für unsere Verhältnisse ein stattliches Preisgeld ausgeschüttet», weiss Studer, die nur schon froh ist, dass Swiss Cycling für die Trialer die Kosten für Reise und Übernachtung übernimmt. (Zürichsee-Zeitung)