Nach acht Jahren ausgebrannt

Acht Jahre lang hat Domeisen den Kanusport leistungsorientiert betrieben. Das hiess von Oktober bis Mai Vollgas in der Vorbereitung – sowohl im Kraftraum als auch auf dem Wasser. Dann folgten die ersten Wettkämpfe, im Juni eine kleine Verschnaufpause. Die Europameisterschaften standen im Juli im Kalender, die Weltmeisterschaften im August. Danach verstrichen keine zwei Monate, bis es wieder losging mit dem nächsten Trainingszyklus.

«Ich bin ausgebrannt, musste bisher auf mega viel verzichten», begründet der 25-Jährige seinen überraschenden Rücktritt. An der EM im Juli in Plovdiv hatte er im Kajak-Zweier über 1000 m mit Fabio Wyss noch Rang 10 belegt. An der WM in Racice vor Wochenfrist verpasste das Duo vom KC Rapperswil-Jona den Einzug in den B-Final und damit den angestrebten Patz in die Top 15. Den Entscheid, dem Leistungssport den Rücken zu kehren, hatte Domeisen bereits davor gefällt.

Zu langer Weg bis Tokio

«Wir hatten eine super EM. Bis zu den Olympischen Spielen in Tokio wären es aber noch drei Jahre gewesen – eine extrem lange Zeit, wenn man nicht mehr 100 Prozent motiviert ist», erklärt der Kanute, der gerne auch andere Sportarten betreibt. Domeisen spielt Eishockey in einem Plauschteam, freut sich, «im Winter endlich wieder Skifahren zu können». Ganz vom Wettkampfsport verabschieden dürfte sich das KCRJ-Mitglied nicht: «National werde ich sicher noch Regatten bestreiten, das Kanufahren an sich ist mir ja nichtverleidet.» Auch schwebt ihm vor, einige Langlauf-Rennen zu absolvieren, im Sommer vielleicht einen Team-Triathlon.

«Ich habe für mein Leben viel gelernt.»Stefan Domeisen

Ab Oktober wird der Netzelektrikter bei seinem bisherigen Arbeitgeber, dem Elektrizitätswerk Jona-Rapperswil (EWJR), ein 100%-Pensum antreten. In den vergangenen Jahren arbeitete Domeisen in seinem ehemaligen Lehrbetrieb jeweils lediglich eineinhalb Monate im Herbst. «Ohne der grossen Unterstützung und der Flexibilität des EWJR wäre meine Sportkarriere nicht möglich gewesen», konstatiert der 25-Jährige, der an sieben Tagen pro Woche zwei bis vier Stunden trainierte. «Ferien hatte ich eigentlich nie.»

Im Herbst 2012 absolvierte er die Spitzensport-RS und konnte in der Folge 130 WK-Tage pro Jahr für Trainingslager einsetzen. Der Erwerbsersatz über das Militär bildete für den Joner einen wichtigen Zustupf. «Daneben war ich auf den Goodwill von Sponsoren angewiesen», erklärt der Kanute, der – um die Kosten tief zu halten – bei seinen Eltern wohnte, wenn er nicht unterwegs war.

Anderer Stellenwert

Und gereist ist Stefan Domeisen oft. Trainingslager absolvierte er in Florida, Israel oder Südafrika. Wochenlang weilte er auch im norditalienischen Pusiano. Wettkämpfe bestritt er in Europa oft an touristisch wenig erschlossenen Orten in Portugal, Spanien, Italien, Rumänien, Bulgarien oder Tschechien.

Gerade in den osteuropäischen Ländern geniesse der Kanusport einen ganz anderen Stellenwert als hierzulande, stellt der Ostschweizer nicht ohne Bedauern fest. «Ein WM-Medaillengewinner erhält in Ungarn nach seinem Rücktritt eine Rente.» In vielen Ländern sind die Sportler bereits während ihrer Karriere vom Staat angestellt. Das ermögliche ganz andere Trainingsumfänge. Vom Schweizer Fördersystem fühlt sich Domeisen verschaukelt: «Zuerst wurde man nur unterstützt, wenn man Leistung brachte. Nun stehen die Jungen im Fokus.» Er sei quasi zwischen Stuhl und Bank gefallen und nur ein Jahr lang in den Genuss von Geldern der Sporthilfe gekommen, bedauert der Joner. «Und der Kanuverband konnte uns wegen fehlender finanzieller Mittel auch nicht gross unterstützen.» Der neue Nationaltrainer Joe Kunz etwa sei nur in einem 50%-Pensum angestellt, «das reicht nirgends hin».

Dem Klub etwas zurückgeben

Sich für den Kanusport ent-schieden zu haben, bereut Stefan Domeisen trotzdem keinesfalls: «Ich habe für mein Leben viel gelernt, wie Selbständigkeit und Durchhaltewille. Zudem konnte ich viele internationale Freundschaften knüpfen.» Der Sport sei «eine super Lebensschule». Als grösste Erfolge bezeichnet er Rang 12 an der U23-WM 2015 in Portugal im Kajak-Zweier mit Andri Summermatter über 1000 m sowie über die selbe, olym-pische Distanz Rang 10 an derElite-EM diesen Sommer in Bulgarien mit Fabio Wyss.

Solche Resultate seien nur möglich, «weil im KC Rapperswil-Jona Leute mit ganz viel Herzblut bei der Sache sind. Wir haben hier deshalb eine super Infrastruktur.» Als Nachwuchstrainer will Stefan Domeisen seinem Verein darum in Zukunft etwas zurückgeben. (Zürichsee-Zeitung)