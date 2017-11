Ein verkorkstes Spiel für den EHCW

Wie verkorkst dieser Match für den EHC Winterthur war, zeigte sich in den Schlussminuten nochmals brutal: Erst hatte Marek Zagrapan das Anschlusstor zum 2:3 auf dem Stock, scheiterte aber am glänzend aufgelegten Ajoie-Goalie Dominic Nyffeler. Dann ersetzte EHCW-Trainer Michel Zeiter seinen Torhüter Remo Oehninger durch einen sechsten Feldspieler – und nur 13 Sekunden dauerte es, bis Jonathan Hazen zum 4:1 ins verlassene Tor traf.Dass die Partie diesen Verlauf nahm, hatten sich die Winterthurer zu einem guten Stück selber zuzuschreiben. Zwei Abwehrfehler ermöglichten es Ajoie, schon in den ersten fünf Minuten komfortabel 2:0 in Führung zu gehen. Erst wurde Philip-Michaël Devos vor dem EHCW-Tor vergessen und konnte mühelos das 1:0 erzielen, 96 Sekunden später erhöhte der ebenfalls zu wenig gestörte Bastien Pouilly mit einem Schuss aus der Drehung auf 2:0.

Hinterher gerannt

Diesem Rückstand rannten die Winterthurer fortan hinterher, vergeblich, wie sich zeigen sollte. Sie kämpften mit viel Leidenschaft, aber mit zuwenig Cleverness. Vor allem aber fehlte es im Abschluss immer wieder an der Réussite, die ein Team wie der EHCW eben braucht. Hartmann, Bircher oder Marchon hätten schon im ersten Drittel verkürzen können, im mittleren Abschnitt spielten praktisch nur die Winterthurer, von Ajoie war wenig zu sehen. Je länger die Partie aber dauerte, desto akribischer verteidigten sich die Jurassier und desto weniger Chancen zum Anschluss ergaben sich.

Hauptmanko Powerplay

Hauptmanko war das Powerplay: «Wir hätten bis morgens um fünf Uhr spielen können ohne ein Tor zu schiessen», fasste Zeiter zusammen. 13 kleine Strafen erhielt Ajoie, nur deren sieben der EHCW. Das zeigte: Die läuferische Leistung der Winterthurer war gut, sonst hätten sie nicht so viele Powerplays herausgeholt. Aber es fehlte dann an Überzeugungskraft, manchmal auch an Klugheit. Beispielsweise handelte sich der junge Marco Lehmann eine Strafe ein, als der EHCW gerade eine doppelte Überzahl begonnen hatte. Und es fehlte gerade in diesen Situationen auch der angeschlagene Captain Adrian Wichser, der Ruhe ins Spiel bringen kann. Zeiter nahm kurz nach Spielmitte vor einem Powerplay auch mal ein Timeout, konnte aber auch nichts bewirken.

Höhepunkt des Ungemachs für Zeiters Team war dann ein Shorthander Melvin Merolas zum 3:0 in der 38. Minute. «Das Problem war, dass das Powerplay sehr viel Kraft brauchte. Wir spürten, dass der Match kippen könnte, aber es gelang nichts.»

Da half auch nicht viel, dass Marchon mit seinem ersten Tor für den EHCW nur 29 Sekunden nach dem 0:3 auf 1:3 verkürzte. Zeiter mischte in der zweiten Hälfte des Spiels die Linien immer wieder mal neu zusammen, teilweise gezwungenermassen, um die Powerplay-Formationen zu entlasten, in der Schlussphase auch, um mit den besten Kräften doch noch die Wende zu erzwingen. Aber an diesem Abend wollte seiner Mannschaft einfach nichts gelingen.

Wenigstens das Boxplay gut

Positiv zu erwähnen ist immerhin, dass das Boxplay nach zwei schwächeren Spielen in La Chaux-de-Fonds und Rapperswil-Jona wieder funktionierte. In Unterzahl liess der EHCW diesmal kein Tor zu. Das ist immerhin eine gute Grundlage, um in Visp bestehen zu können. Das wird nicht einfach. Denn die Erholungszeit ist kurz, die Reise lang. Visp verbesserte sich sich dank einem 2:0-Sieg in La Chaux-de-Fonds auf Rang 4. Der EHCW dagegen rutschte erstmals in dieser Saison unter den Strich, überholt von den GCK Lions, die sich in Biasca 3:1 durchsetzten.

Das darf für die Winterthurer kein Grund sein, die Köpfe hängen zu lassen. Es war ja nicht zu erwarten, dass sie es locker in die Playoffs schaffen. Aber um dran zu bleiben, braucht es ab und zu halt auch einen Sieg gegen ein Team, das höher eingestuft ist. Das Ärgerliche an der Niederlage gegen Ajoie war: Der wäre durchaus möglich gewesen.

(Der Landbote)