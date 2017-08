Fast identischer Altersdurchschnitt

Die Stäfner verpassten im Mai in der Barrage gegen Fortitudo Gossau den angestrebten sofortigen Wiederaufstieg in die Nationalliga A. Nun nehmen sie mit einem etwas schmaleren, punktuell veränderten Kader einen zweiten Anlauf. Gleich vier Ausländer sind nicht mehr dabei. Die Rückraumspieler Attila Kun und Mirko Milosevic hätten die Gelb-Schwarzen eigentlich gerne weiterbeschäftigt. Den 23-jährigen Ungar Kun zog es aber nach Gossau in die NLA. Der acht Jahre ältere, serbisch-ungarische Doppelbürger Milosevic musste seine Karriere wegen einer Knieverletzung beenden. Der Linkshänder wurde durch den 30-jährigen Deutschen Christoph Piske, den die Lakers aus den zahlreichen Duellen mit Forti Gossau bestens kennen, ersetzt.

Am Kreis stiess mit dem erst 20-jährigen Orhan Rizvan eindänisch-bosnischer Doppelbürger anstelle des routinierten Esten Marius Lepp hinzu. Dessen Landsmann Marius Aleksejev wurde im Tor vom Slowaken Jakub Cibere abgelöst. «Jakub ist unsere Nummer 1, dahinter sollen sich die beiden jungen Luca Frei und Florian von Wyl ent-wickeln», erklärt Trainer Pedja Milicic. Das Duo wird, mit einer Talentförderlizenz versehen, beim Erstligisten Uster Spiel-praxis sammeln.

Für Trainer Zsolt Györi ist es mit Horgen seine zweite Saison. Bild: André Springer.

Schmales Kader

Die Vorbereitung bezeichnet Milicic, der seine dritte Saison an der Seitenlinie in Angriff nimmt, als schwierig: «Wir konnten nie komplett arbeiten.» Beim Saisonstart am Sonntag bei Aufsteiger Stans werden ihm Louis Barth und Mike Felder nicht zur Verfügung stehen. Trotz des noch schmaleren Kaders – der Kern umfasst bloss 14 Akteure – attestiert der Lakers-Trainer seinem Team, dessen Altersdurchschnitt zusammen mit den vier Ergänzungsspielern 22,2 Jahre beträgt, ein höheres Niveau als vor Jahresfrist: «Wir wissen jetzt, wie es in dieser Liga läuft. Gerade die jungen Spieler haben von der Barrage profitiert.» Vor allem im Angriff hat der 41-Jährige eine Steigerung ausgemacht. «Hinten fehlt uns die Erfahrung von Lepp. Und im Tor muss sich das neue Trio erst noch beweisen.» Zumal seit Ciberes Kreuzbandriss noch kein Jahr vergangen ist.

«Wir wissen jetzt, wie es in dieser Liga läuft.»Pedja Milicic, Trainer Lakers Stäfa

Als Ziel geben die Stäfner, welche weiterhin den gleichen Aufwand betreiben wie in der Nationalliga A, die Teilnahme am Playoff-Final (best of 5) an. Dort sei dann gemäss Milicic alles möglich. «Unser Vorteil ist sicher, dass wir eine vergleichbare Situation mit der Barrage schon erlebt haben.» Die härtesten Konkurrenten der Lakers dürften NLA-Absteiger RTV Basel und – trotz des Abgangs von Ligatop-skorer Marcus Hock zum STVBaden – der TV Möhlin sein. Milicic warnt aber: «Wir müssen uns vor jedem Gegner in Acht nehmen.» In der vergangenen Saison gaben die Lakers gegen nicht weniger als sechs Teams Punkte ab.

Affentrangers Routine

Nicht dazu gehörte die SG Horgen. In den Seederbys – das nächste steigt am 14. Oktober auf dem Frohberg – gaben sich die Rechtsufrigen keine Blösse. Auch in der Waldegg ist mit Zsolt Györi noch derselbe Trainer im Amt. «Ich habe mich in der Schweiz wieder gut eingelebt», sagt der Ungar, der von 1993 bis 2000 in Horgen gespielt hat.

«Unser Kader ist breiter als vor einem Jahr.»Zsolt Györi, Trainer HC Horgen

«Unser Kader ist breiter als vor einem Jahr», erklärt Györi. Von den 22 Spielern ist ein Dutzend 21-jährig oder jünger, der Durchschnitt beträgt 22,3 Jahre. Eine zentrale Rolle als Führungsspieler neben Regisseur Luca Oberli und den von GC Amicitia aus der NLA zurückgekehrten Mirko Santoro und Mathias Müller soll Jonas Affentranger einnehmen. Der Rückraumspieler bringt die Erfahrung aus acht Saisons in den obersten beiden Ligen des Landes (Dietikon-Urdorf, Suhr Aarau, Lakers Stäfa) mit, weilte zuletzt aber beruflich in den USA. In der Vorbereitung zog sich der 28-Jährige allerdings einen Muskelriss im Oberschenkel zu und muss für den Auftakt am Samstag in Steffisburg passen. Zsolt Györi ist überzeugt: «Wir werden nicht komplett, aber sicher mit einer schlagkräftigen Truppe auflaufen.»

Ohne Ausländer

Die Linksufrigen werden dies wieder als HC Horgen tun. Die Spielgemeinschaft mit GC Amicitia wurde nach zwei Jahren aufgelöst. Neun Kaderspieler sind laut HCH-Sportchef Walter «Wädi» Müller allerdings weiterhin für die Stadtzürcher lizenziert und laufen in der Waldegg mit einer doppelten Spielberechtigung auf.

Ins NLA-Team in die Saalsporthalle gewechselt haben Fabian Pospisil und der Ungar Daniel Pocz-Nagy. Die Horgner starten deshalb wie der TV Steffisburg, die SG Yellow/Pfadi und die HSG Siggenthal ohne Ausländer in die Saison. Trotzdem soll Platz 7 aus der vergangenen Spielzeit verbessert werden. «Wir wollen uns im vorderen Tabellenmittelfeld etablieren», sagt Wädi Müller. (Zürichsee-Zeitung)