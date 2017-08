Wädenswil kontert Männedorf aus

Die Freude nach dem Schlusspfiff war gross bei den Wädenswilern. «Die Spieler und der Trainerstaff sind sehr nervös. Endlich geht es los!», hatte FCW-Sportchef Dimitri Demiros kurz vor dem Seederby gegen Männedorf gesagt. Von Anspannung war beim Heimteam auf dem Platz wenig zu sehen. Die Wädenswiler spielten äusserst souverän und überzeugend auf. «Taktisch setzten wir genau das um, was wir uns vorgenommen hatten», lautete das Fazit von Roberto Domin­guez, welcher die 1. Mannschaft mit Christian Meier trainiert.

Bereits in den ersten zwei Minuten kamen die Einheimischen zu zwei Torchancen. Damit war das Spiel lanciert. Der Aufsteiger vom rechten Zürichseeufer zeigte sich kämpferisch und hartnäckig. Hart geführte Zweikämpfe prägten die Partie bis zuletzt. Wädenswil blieb jedoch spielbestimmend, Männedorf lauerte auf Kontermöglichkeiten. «Wir wollten in den ersten Minuten unbedingt Präsenz markieren und aus der sicheren Defensive heraus Nadelstiche setzen», erläuterte FCM-Trainer Mike Koller die Taktik nach dem Schlusspfiff. Dies gelang den Gästen in der ersten Halbzeit recht gut.

Der Aufsteiger hält dagegen

Die Wädenswiler erarbeiteten sich Chance um Chance, brauchten aber viel Geduld, bis sie reüssieren konnten. Nach gut einer halben Stunde spielte Neuzuzug Alessio Marcello den entscheidenden Pass auf Blerim Dushi, welcher noch Zeit fand, sich den Ball auf den starken Fuss zu legen, und dann Männedorfs Keeper René Lobnik keine Abwehrchance liess. Durch den Rückstand gerieten die Gäste nicht aus dem Konzept. Das Spiel verlief bis zur Pause ausgeglichen, wobei sich der FCW mehr vorwärts bewegte, seine weiteren Chance zur Resultaterhöhung aber ausliess.

Der Beginn der zweiten Halbzeit ähnelte der ersten. Die Platzherren übernahmen das Diktat, die Gäste hielten dagegen und versuchten zu kontern. Beide Trainer wechselten früh aus. Das Spiel in der Hitze forderte seinen Tribut. Machado da Silva brachte bei den Wädenswilern die entscheidenden neuen Impulse. Mit ihm kamen die Gäste nicht klar. Immer wieder erarbeitete er für seine Mannschaft Chancen, die jedoch fahrlässig vergeben wurden.

Tore im Vierminutentakt

Ab der 70. Minute zeigten die Männedörfler kurz, was sie draufhaben. Sie konnten sich das erste Mal etwas in der Platzhälfte des FCW festkrallen, allerdings ohne Torerfolg. Und postwendend erzielten die Einheimischen das 2:0. Der Konter lief bezeichnenderweise über Machado da Silva, der den Steilpass auf Dushi spielte, welcher zum zweiten Mal traf. Damit war beim Heimteam der Bann gebrochen.

Nach einer erneuten eindrücklichen Ballstafette zwischen ­Dushi und Machado da Silva durfte auch Letzterer ein Tor erzielen. Und dann ging es schnell. Die Gäste konnten kaum mehr Widerstand leisten. Dushi wurde von Feusi bedient und markierte seinen dritten Treffer der Partie. Gästecoach Koller bemängelte nach dem Abpfiff: «Wir haben es den Wädenswilern zu einfach gemacht. Es waren verheerende 20 Minuten, in denen wir den Zugriff auf das Spiel völlig verloren. Wädenswil spielte sich in einen Rausch.» In diesem bot die ­Beichlen-Elf ihren Anhängern noch zwei weitere sehenswerte Tore. Der eingewechselte Thomas Fivian tankte sich auf der rechten Seite durch und erhöhte mittels sattem Schuss auf 5:0 (86.). Und Feusi wurde in der Nachspielzeit wunderbar von Geiger bedient, liess Goalie Lobnik aus und schob den Ball zum 6:0-Schlussresultat ins Tor.

Klare Worte nach dem Spiel

Den deutlichen Derbysieg kommentierte FCW-Trainer Dominguez mit Genugtuung: «Wir wurden für die harte Arbeit in der Vorbereitungszeit belohnt. Die neuen Spieler haben sich sehr schnell integriert, was auf dem Platz zu sehen war. Zudem war unsere Körpersprache gut, wir zeigten Dominanz.»

Während Männedorfs Coach Koller nach der ersten Meisterschaftsniederlage im zweiten Spiel (der FCM hatte jenes zum Auftakt daheim 1:0 gegen Seefeld ZH gewonnen; Red.) festhielt: «Die Wädenswiler werden vorne mitspielen können, dies war uns bewusst. Unser Ziel heute war es, nicht zu verlieren. 75 Minuten lang konnten wir mithalten. Schliesslich stimmte dann bei uns die Mentalität auf dem Platz nicht mehr.» (Zürichsee-Zeitung)