«Skandalös», «dubios» und «ungerecht»

Die Schweiz befindet sich nach dem Hinspiel der WM-Playoffs auf gutem Weg zur siebten Endrunden-Teilnahme seit 2004. Sie gewann in Belfast gegen Nordirland 1:0. Der Weg zum Tor in der 56. Minute aber ist nicht unumstritten. Der Schiedsrichter pfiff einen Penalty und Ricardo Rodriguez schoss die Schweiz in Führung.

Dementsprechend unterschiedlich wird das Barrage-Hinspiel auch in den Medien kommentiert. In der Schweiz ist von einem Geschenk die Rede, die Weltmeisterschaft in Russland sei nun Pflicht und alles andere eine Enttäuschung. In der britischen Presse hingegen wird der fragwürdige Entscheid des Schiedsrichters als «dubios» und «skandalös» beschreiben. Dennoch könnten die Nordiren das Spiel in Basel noch wenden.

(roy/SI)