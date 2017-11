Immer noch Luft nach oben

Herrliberg, Rang 3 (23 Punkte, 29:11 Tore, 22 Strafpunkte): Auf diese Saison hin übernahm Kurt Kobel das Fanionteam des FCH. «Die arrivierten Spieler haben die vielen jungen Eigengewächse, die im Sommer zur 1. Mannschaft dazugestossen sind, mitoffe­nen Armen aufgenommen», blickt der Trainer zurück. Sehr schnell habe sich gezeigt, dass ein Team entstehe, welches auf und neben dem Spielfeld alles für­ein­ander gebe. «Kein Spiel wurde aufgegeben, auch wenn das Resultat bereits Klarheit zeigte», lobt Kobel seine Equipe.

Zu kritisieren hat der Coach bisher wenig. «Wiederkehrende Mängel – ob im Spiel, im Training, bei den Absenzen oder in der Matchvorbereitung – versuchen wir, als Trainerteam zu erkennen und laufend zu korrigieren», verrät Kobel, der im Frühjahr den FC Männedorf zurück in die 2. Liga geführt hatte. Die Chancen sind intakt, dass ihm dies 2018 auch mit den Herrlibergern gelingt, überwintern sie doch nur einen Punkt hinter den Spitzenteams Witi­kon und Pfäffi­kon.

Meilen, Rang 5 (19 Punkte, 20:18 Tore, 12 Strafpunkte): Nach dem erfolgreichen Saisonstart mit vier Siegen in Folge (inkl. FVRZ-Cup) suchte die Verletzungs­hexe die Meilemer heim. «Zwischenzeitlich hatten wir zehn Ausfälle zu beklagen», seufzt Trainer Valon Sylejmani. Der Ausfall von Stammgoalie Reto Eigenmann habe die Mannschaft besonders schwer getroffen. «Wir konnten ihn sowohl sportlich als auch als Persönlichkeit mit grosser Erfahrung nicht ersetzen.» Schlussendlich wurden während der Herbst­runde sechs (!) verschiedene Torhüter eingesetzt.

In den letzten drei Partien stand gar Feldspieler Sven ­Friedli zwischen den Pfosten. Dennoch erkämpfte sich der FCM sieben Punkte und schloss die Hinrunde so ordentlich ab. «In Anbetracht all dieser Umstände haben wir eine gute Vorrunde gespielt», betont Sylejmani. «Wir hoffen sehr, dass die verletzten Spieler genesen, in die Wintervorbereitung einsteigen können und zu Beginn der Rückrunde fit sind.»

Zollikon, Rang 7 (18 Punkte, 17:20 Tore, 19 Strafpunkte): «Die jungen Spieler drängen sich immer­ mehr auf, und das ist ­meine grösste Freude an dieser Vorrunde», hebt SCZ-Trainer Chris­tian Sten­gele neben der guten Stimmung in der Mannschaft – «trotz vielen Absenzen und Verletzten» – hervor. Zudem habe sich sein Team von den Abstiegsplätzen distanzieren können.

Gleich mehrere Aspekte machten dem Coach jedoch zu schaffen: «Nach dem in der letzten ­Saison knapp verpassten Aufstieg war die Luft draus­sen, wir konnten nie wirklich unsere Leistung abrufen.» Auch die Trainingspräsenz sei schlecht gewesen. «Dazu kamen viele Verletzte, was unser schmales Kader stark schwächte.» Den Zolli­­kern unterliefen oft Eigenfehler. «Solche, die wir in der letzten Rückrunde nie gemacht­­ hätten. So bauten wir in vielen Spielen den Gegner auf», konstatiert Sten­gele. Er bemängelt auch die fehlende Effizienz. «Wir liessen einige Torchancen aus.» Nun gelte es, als Mannschaft zusammenzusitzen und herauszufinden, wohin der Weg in der Rückrunde gehen solle.

Küsnacht 2, Rang 9 (7 Punkte, 17:42 Tore, 18 Strafpunkte): Ihr Vorrundenziel von 14 Punkten haben­ die FCK-Reserven deutlich verpasst. «Die Spielerverschiebungen von der 2. in die 1. Mannschaft haben sich noch stärker ausgewirkt als erwartet», begründet ihr Coach Richard Rieder. Der zusätzliche Ausfall von zwei bis drei gestandenen Spielern habe die Defensive noch weiter geschwächt. «Wir sind jedoch überzeugt, dass wir die Jungen rechtzeitig an das Niveau der 3. Liga heran­­führen werden», gibt Rieder sich zuversichtlich.

Oetwil am See, Rang 12 (4 Punkte, 9:23 Tore, 46 Strafpunkte): Mit der Platzierung ist Trainer José Almeida unzufrieden. «Das Team hat mehr Qualität. Nur brauchen die Spieler noch Zeit, um sich anein­­ander zu gewöhnen.» Er verweist auf die zwölf im Sommer erfolg­ten Abgänge, die mehrheitlich mit Spielern aus der 2. Mannschaft kompensiert wurden. Ihm gefiel, wie seine Equipe gegen Favo­riten auftrat und defensiv gut stand. «Die Offensive muss aber noch gefährlicher werden.» Oetwil holt das gegen Fällanden verschobene Heimspiel 2018 nach. (red)