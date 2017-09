Hitziges Derby endet mit Remis

«Wir wollten hier einen Sieg holen und müssen nun mit einem Punkt zufrieden sein», seufzte Marcos Garcia nach dem Seederby. Horgens Interimscaptain sah sein Team über die gesamte Partie als das bessere. «Wir hatten mehr Ballbesitz.» Bei den Gastgebern haderte Remo Hämmig mit dem verpassten Sieg. «Uns boten sich mehrere Möglichkeiten zum 3:1, dann wäre die Sache gelaufen gewesen», gab der Männedörfler Captain zu bedenken. «Aber wenigstens haben wir nicht verloren.»

Bis kurz vor Schluss schien der FCM als Gewinner vom eigenen Platz zu gehen. In der 55. Minute hatte Nico Bochiccio per Penalty das 2:1 geschossen. Dem Strafstoss war ein Foul an Pascal Pause vorausgegangen. «Nach einem unnötigen Ballverlust», ärgerte sich der Horgner Garcia. Das Heimteam suchte nach der erneuten Führung vergeblich die Vorentscheidung. Zuerst bot sich Livio Billeter nach einem Vorstoss von Pause über den Flügel die Möglichkeit dazu, doch sein Schuss fiel zu halbbatzig aus (65.). Und eine Viertelstunde später kullerte der Ball nach Dzelil Bajramis dürftigem Abschluss knapp am Pfosten vorbei.

Hartes Einsteigen von beiden

Die Gäste waren zwischenzeitlich zwar zu einigen Angriffen gekommen, die aber nichts einbrachten. Zu wenig zwingend war Horgen im entscheidenden Moment. Garcia hämmerte einmal weit über das Gehäuse (66.), fünf Minuten darauf pflückte Männedorfs Keeper René Lobnik problemlos einen zu lang geratenen Freistoss aus der Luft. Beim nächsten stehenden Ball konnte er einen gefährlichen Aufsetzer allerdings nur mit Mühe behändigen.

Beide Teams stiegen äusserst unzimperlich in die Zweikämpfe, weshalb der Schiedsrichter die Partie immer wieder unterbrechen musste. Teils war er sich beim Verteilen von Gelben Karten nicht ganz sicher. Das eine oder andere rüde Foul hätte er auch mit einem Platzverweis bestrafen können. Besonders als Horgens Dario Pfyffer in der Nachspielzeit Pedro Miranda an der Strafraumgrenze mit gestrecktem Bein von hinten legte. «Es ging zur Sache, doch wir liessen uns nicht gross provozieren», meinte FCM-Captain Hämmig dazu.

Hektik in der Nachspielzeit

Garcia machte Männedorfs Aussichten auf den zweiten Heimsieg der Saison zunichte. Er köpfelte in der 88. Minute eine Cornerflanke von Benjamin Hasic ins Netz. Drei Minuten zuvor hatte Lobnik das 2:2 noch verhindert, indem er vor dem heraneilenden Shams Artiq an den Ball gekommen war. Und als Horgen kurz vor Abpfiff noch einen Eckball treten konnte, mussten die Einheimischen gar um den einen Punkt bangen.

Insgesamt ging das Remis in Ordnung. «Es war eine ausgeglichene Partie», hob Hämmig hervor. «Ich hatte das Gefühl, wir waren besser», ergänzte der FCM-Captain. Mit dem Zähler konnten sich beide Teams nicht recht anfreunden. Schliesslich hatten sie sich nach ihren Derbyklatschen in Wädenswil mehr vorgenommen.

Mithilfe des Gegners zum Tor

Vor allem Männedorf war druckvoll gestartet. Einen ersten Knaller Bajramis musste Stefan Braschler nach vier Minuten abwehren. In der 9. Minute war er chancenlos, als Bochiccio einen groben Abwehrschnitzer eiskalt zum Führungstreffer nutzte. Garcia, der quer statt vorwärts gepasst hatte, regte sich enorm über seinen «dummen Fehler» auf. Horgen musste zuerst den Rückschlag wegstecken und fand daher nur zögerlich ins Spiel, woraus der FCM aber keinen Profit schlug.

Nach ersten Vorstössen kamen die Blauen in der 26. Minute zum zweiten Freistoss. Hasic flankte in den Strafraum, Männedorfs Bauer köpfelte den Ball unglücklich in die Mitte und Artiq nickte unbedrängt ein. Vom 1:1 beflügelt, hätte Milos Janicijevic den FCH vor der Pause in Front bringen können, zögerte aber in aussichtsreicher Abschlussposition. (Zürichsee-Zeitung)