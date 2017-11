FCRJ-Frauen erreichen Viertelfinal

Die von Edy Morger und Christof Helbling trainierten FCRJ-Frauen waren bereit für das Cup-Duell im Grünfeld mit dem B-Ligisten Walperswil. Sie setzten sofort Akzente und kamen bereits in der 6. Minute mit einem strammen Distanzschuss an die Latte durch Jessica Berger zur ersten Grosschance. Über den Kampf fand das Heimteam zur gewohnten Spielstärke.

Die Bernerinnen stemmten sich dagegen und versuchten ihr Glück immer wieder mit langen Befreiungsbällen. In der 11. Minute setzte Saskia Holwerda eine weitere Duftmarke. Ihre Volley-Direktabnahme auf einen gut getretenen Eckball fand aber (noch) nicht den Weg ins Tor. Berger spielte bei einem erneuten Vorstoss eine Querflanke ins Zentrum auf Flavia Laich, die nicht lange fackelte und schoss den Ball für Keeperin Sophie Antener unhaltbar zur verdienten 1:0-Führung ein.

Den Gegner unter Kontrolle

Zwei Minuten nach dem Treffer kamen die Gäste zu ihrer einzigen Chance der ersten Halbzeit. Die FCRJ-Frauen konnten einen Corner nicht klären, doch die Berner Stürmerin verzog ihren Schuss. Bis zur Pause blieben weitere hochkarätige Chancen rar. Harte Zweikämpfe dominierten das Spiel, welches die Einheimischen jederzeit kontrollierten. Aufmerksam unterband FCRJ-Torhüterin Christine Schärer durch mutiges Herauslaufen einen Freistossball (42.) der Oberklassigen.

Der Start in die zweite Halbzeit gelang den Gästen vielversprechend. Ein gefährlicher Eckball (47.) wirkte auf die St. Gallerinnen wie ein Weckruf. In der 55. Minute wurden sie für ihren immensen Aufwand belohnt: Nach einer erneuten Balleroberung und gekonnter Spielverlagerung von Laich lancierte Berger mit einem Vertikalpass in die Mitte Saskia Holwerda. Die schnelle Angreiferin zog an allen Berner Verteidigerinnen vorbei und schob zum vielumjubelten 2:0 ein. Bei Spielerinnen, Staff und der Mehrheit der 50 Zuschauer herrschte grosse Erleichterung und Genugtuung.

3:0 schön vorbereitet

Die FCRJ-Frauen zeigten in der Folge die beste Phase des Spiels. Eifrig erkämpfte sich Rita Mazukelyte im Mittelfeld manchen Ball zurück und bediente die spielfreudige Chiara Zollino im linken Couloir. Die Stürmerin bewies wieder einmal ihre Qualitäten, bediente uneigennützig und mustergültig Jessica Berger im Zentrum, welche gekonnt zur beruhigenden 3:0-Führung einschoss (58.).

Danach trugen die Rosenstädterinnen einige gute Angriffe vor. Das rasche Umschalten funktionierte auch mit neu eingewechselten Spielerinnen bestens. Ein weiterer Torerfolg blieb dem Spitzenteam der 1. Liga, Gruppe 2, allerdings verwehrt. Im Gegenteil: In der 73. Minute bedurfte es eine Glanzparade von Schärer, um den Anschlusstreffer zu verhindern. Mirakulös parierte sie den ins untere rechte Eck platzierten Schuss.

Wie vor neun Jahren

Kurz verloren die Einheimischen etwas die Ordnung. Im Zentrum ging die völlig frei stehende Andrea Wüthrich vergessen und der Bernerin gelang mit einem platzierten Flachschuss in der 76. Minute das 1:3. Noch einmal schöpfte Walperswil etwas Hoffnung. Doch die Gastgeberinnen zapften die letzten Kraftreserven an und verwalteten ihren Zweitore-Vorsprung geschickt.

Mit dem Schlusspfiff wurde der Traum vom Cup-Viertelfinal im Frühling 2018 Realität. Nach Amriswil (2:1 in der 1. Hauptrunde) und Schlieren (5:4 n.V. in Runde 2) schalteten die FCRJ-Frauen mit Walperswil bereits das dritte NLB-Team aus. Das Trainerduo Morger/Helbling ist entsprechend stolz auf die Spielerinnen. 2008 waren die Rosenstädterinnen – damals ebenfalls als Erstligist – letztmals in den Viertelfinal vorgestossen. In diesem hatten sie im März 2009 mit Kriens sogar ein NLA-Team 4:3 geschlagen und den Einzug in den Halbfinal geschafft. Gut möglich, dass sie nun wieder auf einen Gegner aus der höchsten Spielklasse treffen. (red)