Ein Punkt für schwache Grasshoppers

Für Boro Kuzmanovic wars nicht ganz neu, in einem Auswärtsspiel der Grasshoppers als Verantwortlicher des Tages auf der Bank zu sitzen. Das tat er schon Mitte Oktober 2003 in einem Uefa-Cup-Rückspiel gegen Hajduk in Split. Damals war Meistertrainer Marcel Koller zwischen Hin- und Rückspiel gegen die Kroaten interimistisch durch seinen Assistenten Carlos Bernegger ersetzt worden. Der durfte in Split aber nicht auf die Bank, weil er drei Uefa-Sperren zu verbüssen hatte. Also setzte an der Adria Kuzmanovic während der 90 Minuten die Gedanken um, die ihm Bern­egger mitgegeben hatte. DasZiel erreichte GC damals nicht. Ein 0:0 war nicht genug, das 1:1 aus dem Heimspiel wettzumachen.An diesem Samstag vertrat Kuzmanovic – wenigstens in einem gewissen Sinne – wieder Bernegger. Der war nicht in Lausanne, weil er zwei Tage vorher zu seiner und der Öffentlichkeit Überraschung als Chef entlassen worden, und Nachfolger Murat Yakin ist erst ab heute im Amt. Unter Kuzmanovic lieferten die Grasshoppers dann auf der Pontaise eine Leistung ab, die mit einem Punkt gut belohnt war. Und wenigstens übernimmt Yakin nun eine Mannschaft, die nicht Tabellenletzter ist. Hätte sie – wonach es lange aussah – 0:1 verloren, wäre sie mit den Waadtländern nach Punkten gleichauf gewesen. Hätte sie gar mit zwei Toren Differenz verloren, wäre sie wegen der schwächeren Tordifferenz Zehnter gewesen.

Nicht wie gegen St. Gallen

Das sind Zahlen. Die Leistung war so: nicht annähernd zu vergleichen mit jener im erstaunlichen letzten Match unter Bern­egger beim 2:0 eine Woche zuvor gegen den FC St. Gallen, der zwar auch nicht stark war, aber nicht schwächer als diese Lausanner. GC begann ordentlich und hatte nach gut zehn Minuten eine klare Chance, die der Venezolaner Jéffren vergab. In der 26. Minute schoss erstmals ein Lausanner aufs Tor. Es war ein 20-m-Ball Francesco Margiottas, der genau im Lattendreieck landete. Danach waren die Waadtländer bis zur Pause besser. Nachher boten sie nichts mehr, die Zürcher kaum mehr. Es war eher ein Zufall, dass der Basler Schiedsrichter Adrien Jaccottet einen Zupfer Elton Monteiros am soeben eingewechselten Michal Fasko sah und Elfmeter pfiff. Es war ein «kleines» Foul. Aber es wäre niemandem aufgefallen, hätte es Jaccottet übersehen.

Runar Mar Sigurjonsson glich aus, beim 1:1 blieb es, was in Anbetracht der Ereignisse ein korrektes Ergebnis war. Es sei denn, man finde, ein solches Spiel könne eigentlich nur torlos enden. GC war, anders als zuletzt unter Bernegger, mit einer Viererabwehr angetreten. Aber das lag nicht an neuen taktischen Ideen, sondern am kurzfristigen Ausfall des Captains Milan Vilotic, wonach der dritte Innenverteidiger fehlte. Im zentralen Mittelfeld standen die zwei 18-jährigen Petar Pusic und Nedim Bajrami. Der 20-jährige Charles Pickel, bis zu seinem Platzverweis in Luzern vor ein paar Wochen erste Wahl, blieb auf der Bank. Offensiv fehlte es an Klarheit. Jéffren vergab seine Chance. Ersatzsturmspitze Nabil Bahoui verpasste kurz vor Halbzeit zwei ordentliche Gelegenheiten zum Kopfball. Er traf das Tor nicht.

«Wie ein Absteiger»

Yakin hat nun dank der Länderspielpause zwei Wochen Zeit, seine neuen Schüler zu trimmen – abgesehen von jenen, die international zu wirken haben. Wie es in nächster Zeit in Lausanne und um seinen Trainer aussieht – diese Frage drängt sich immer mehr auf. Fabio Celestini, der Trainer, war am Samstag «zufrieden, denn ich habe heute eine Mannschaft gesehen, die kämpfte, jeder für den andern. Die den Kopf nie hängen liess.» Aber er sagte auch: «Uns fehlt die Gelassenheit, wir sind noch immer zu fragil.»

Fakt ist: Lausanne-Sport stieg mit Celestini 2016 in die Super League auf und lag Anfang Oktober nach zehn Runden und einem 4:1 gegen Lugano auf Platz 2. Seither haben die Waadtländer von 32 Ligaspielen noch vier gewonnen, von 17 im eigenen Stadion keines mehr! Und es ist Celestini, trotz eines kurzen Zwischenspurts von Mitte März bis Mitte April mit elf Punkten aus sechs Spielen, nie gelungen, seiner Mannschaft einigermassen zu defensiver Stabilität zu verhelfen. In den ersten fünf Runden in diesem Sommer kassierte sie dreimal drei, zuletzt in Thun gar fünf Tore. Aber daheim gewann sie nicht mal, wenn es bei nur einem Gegentreffer blieb – wie beim 0:1 gegen den FC Sion und nun gegen GC.

Kein Wunder, urteilte die Lausanner Sonntagszeitung «Le Matin Dimanche» schon in ihrem Titel so: «Lausanne hat wie ein Absteiger gespielt.» Präsident Alain Joseph ärgerte sich zwar lautstark über den Schiedsrichter und dessen Elfmeterpfiff. Er sagte aber auch: «Es gibt Dinge, die geändert werden müssen.» (Der Landbote)