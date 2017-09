Der FCRJ wehrt sich tapfer

«Die Mannschaft zeigte einen engagierten Auftritt», sagte FCRJ-Trainer Urs Meier nach dem Vergleich mit dem Leader der Super League stolz. Zwar verloren die St. Galler gegen den FC Zürich auf der Chrummen in Freienbach vor 550 Zuschauern 0:3, doch in der ersten Halbzeit verteidigten sie stark. Der Favorit kam zu keiner wirklichen Torchance.

Rapperswil-Jona spielte mutig nach vorne und wäre dafür kurz vor der Pause fast belohnt worden. Egzon Shabani luchste Bangura den Ball ab und stürmte alleine auf Goalie Yannick Brecher zu. Doch der Rosenstädter zog zu überhastet ab und verfehlte das Tor.

Klassenunterschied im Sturm

In der 70. Minute traf Carlos Da Silva nach Enis Ramadanis Zuspiel das Leder nicht richtig und verpasste so das 1:2. Winter (47.) und Pagliuca (60.) hatten zuvor für den FCZ reüssiert. FCRJ-Keeper Novem Baumann glänzte mehrfach, ehe er in der letzten Minute gegen Pagliucas Nachsetzen machtlos war. (ddu)