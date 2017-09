Adliswiler behalten reine Weste

Das Zweikampfverhalten war hüben wie drüben hart und oft an den Grenzen der Regularität. In der 16. Minute wurde Zangger nach einer Kopfballverlängerung überrascht und setzte seinen Kopfball über das offene Tor. Die Gäste wirkten zu diesem Zeitpunkt im Offensivbereich zielstrebiger. FCK-Spielertrainer Rainer Bieli, der sich seit Saisonbeginn in der Innenverteidigung aufstellt, dirigierte seine jungen Vorderleute aber umsichtig.

Kurz vor Ablauf der ersten halben Stunde wurde Muino auf Höhe der Sechzehnerlinie gelegt. Adliswils Assistenztrainer Gianluca Cavaliere drosch den Freistoss durch die Abwehrmauer in die entfernte untere Torecke zur Führung für die Sihltaler. Dem Treffer haftete allerdings der Makel an, dass der Schiedsrichter zuerst die Vorteilregel anwandte und danach dennoch das Vergehen ahndete.

FCA-Keeper verhindert 1:1

Die beste FCK-Möglichkeit vereitelte Gästetorhüter Giancreco drei Minuten vor der Pause, indem er einen Knaller Pereira Leites aus dem Lattenkreuz fischte. Mit dem Pausenpfiff zirkelte Bieli einen Freistoss an die Lattenoberkante. Er meinte nach der Partie: «Grundsätzlich war ich mit dem Spiel meiner Mannschaft zufrieden. Ein oder zwei kleine Fehler entschieden den Match.»

Der 17-jährige FCK-Goalie Ramon Kamer blieb nach der Pause verletzungshalber in der Umkleidekabine und wurde durch den gleichaltrigen Laurent Frei ersetzt. Dieser kam damit zu seinem Debüt im Fanionteam. Er konnte sich mit einer mirakulösen Rettungstat auch sogleich auszeichnen.

Bieli verfehlt Ausgleich erneut

Die Spielkultur flachte nach dieser Szene zunehmend ab. In der 66. Minute verfehlte Muino nach einem zügigen Angriff im linken Couloir nur knapp. Fünf Minuten vor Spielende schien der Ausgleich Tatsache: Bieli, der seine angestammte Stürmerposition eingenommen hatte, entzückte mit einem technischen Kabinettstück. Der Ball senkte sich allerdings um Haaresbreite hinter das Lattendreieck.

Auf der Gegenseite trickste Avdyli dann die entblösste FCK-Abwehr aus und versenkte das Leder eiskalt. Damit war der Abend ganz nach dem Gusto von FCA-Trainer Mario Pischedda verlaufen: «Ich habe den heutigen Gegner zweimal beobachtet und stellte mich auf hartnäckige Gegenwehr ein. Unsere Taktik, in der ersten Halbzeit Geduld zu üben und danach anzugreifen, ist genau aufgegangen!» (Zürichsee-Zeitung)