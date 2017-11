Abflug der Nationalmannschaft wegen Notlandung verzögert

Der Abflug der Schweizer Nationalmannschaft aus Belfast hat sich um über eine Stunde verzögert. Grund war eine «flybe»-Maschine, die in Belfast notlanden musste.

Der Flug der Nationalmannschaft hätte um 15.55 Uhr (Ortszeit, 16.55 Uhr Schweizer Zeit) abheben sollen. Zunächst berichtete der «Blick», dass die Maschine auch eineinhalb Stunden später noch auf dem Tarmac in der Warteschlaufe stand. Gemäss der Webseite «Flight Radar 24» konnte die Swiss-Maschine dann um 17.36 (Ortszeit) ihren Rückflug antreten und landete um 20.15 Uhr (Ortszeit) in Basel.

Die Flybe-Maschine hatte eine Störung am Fahrwerk und musste mit eingezogenem Bugrad landen. Das Flugzeuge hob um 11.20 Uhr (Ortszeit) mit 56 Personen an Bord in Belfast ab. Die Störung sei kurz nach dem Start festgestellt worden, wie die britische Zeitung «Guardian» berichtet.

Die Piloten flogen dann während zweier Stunden Warteschlaufen, um Kerosin zu verbrennen und das Gewicht der Maschine vor der Landung zu reduzieren. An Bord der Maschine waren 56 Personen. Verletzt wurde niemand.

Gemäss der Webseite «Flight Radar 24» startete die Maschine der Fussball-Nationalmannschaft mit 101 Minuten Verspätung: Der Swiss-Flieger in der Warteschlange auf dem Tarmac in Belfast. (10. November 2017) Bild: Screenshot flightradar24.com

Die Schweiz hatte in Nordirland nach einer umstrittenen Schiedsrichter-Entscheidung das Barrage-Hinspiel knapp mit 1:0 gewonnen. Das Rückspiel findet am Sonntag im Basler St. Jakob Park statt. Dem Team von Trainer Vladimir Petkovic reicht ein Untentschieden, um sich für die WM 2018 in Russland zu qualifizieren.

(mch)