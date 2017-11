Terrorverdacht – 23-Jährige in Romandie verhaftet

Anti-Terror-Aktion in der Schweiz: Die Bundesanwaltschaft hat am Dienstag Hausdurchsuchungen in den Kantonen Waadt und Neuenburg durchgeführt und eine 23-jährige Kolumbianerin verhaftet. Auch in Frankreich gab es Verhaftungen.

Das teilte die Bundesanwaltschaft mit. Die Untersuchungen laufen seit Juni 2016. Im Visier war neben der Kolumbianerin ein 27-jähriger Schweizer. Dieser wurde in Frankreich verhaftet, zusammen mit weiteren Personen.

Verstösse gegen Gesetz zu IS-Verbot

Nach übereinstimmenden französischen Medienberichten wurden in der Region Paris und im Südosten Frankreichs insgesamt sieben Personen festgenommen. Dafür gab es zunächst keine offizielle Bestätigung.

Eröffnet wurde das Strafverfahren der Bundesanwaltschaft aufgrund einer Strafanzeige der Staatsanwaltschaft des Kantons Waadt. Es geht um mögliche Verstösse gegen das Gesetz über ein Verbot der Gruppierungen al-Qaida und der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) sowie verwandter Organisationen. Zudem besteht der Verdacht der Unterstützung und Beteiligung an einer kriminellen Organisation.

Gemäss «Le Parisien» sollen die Personen einen Anschlag in Nizza geplant haben. Mehrere der Verhafteten sollen zum Islam konvertiert und den Nachrichtendiensten wegen ihrer Radikalisierung bekannt gewesen sein. (chi)