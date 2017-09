AHV-Reform – Wie stimmen Sie ab?

Am 24. September fallen die Würfel: Wird das System der Altersvorsorge 20 Jahre nach der letzten grossen AHV-Revision reformiert? Und bekommt die Schweiz einen neuen Verfassungsartikel zur Ernährungssicherheit?

Während der Abstimmungskampf in den Endspurt geht, nimmt uns Ihre Meinung wunder. Wie werden Sie am 24. September stimmen – und warum? Nehmen Sie auch an der dritten Welle der Tamedia-Abstimmungsumfrage teil. Die Resultate veröffentlichen wir nächste Woche.

Hier gehts zur Abstimmung. (past)