«Whatsapp ist down – das Ende ist nah»

Der beliebte Messengerdienst WhatsApp ist am Freitag vorübergehend ausgefallen und hat betroffene Nutzer zu Scherzen über die Wiederauferstehung der SMS verleitet.

Das Programm war am Morgen zwischenzeitlich nicht aufrufbar oder es konnten keine Nachrichten oder Bilder mehr verschickt und empfangen werden. Am Vormittag funktionierte der Dienst dann allmählich wieder. WhatsApp Deutschland erklärte, den Ausfall des Dienstes zu prüfen.

Unter dem Hashtag #whatsappdown berichteten im Netzwerk Twitter zahlreiche Nutzer von Störungen bei dem Messengerdienst. Scherzhaft machten viele von ihnen Bemerkungen darüber, dass sie nun nach langer Abstinenz auf SMS zurückgreifen müssten - und gar nicht mehr wüssten, wie das funktioniere. Andere riefen die Nutzer auf, zu alternativen Chat-Programmen zu wechseln.

WhatsApp gehört seit 2014 dem sozialen Netzwerk Facebook. Der Messengerdienst hat nach eigenen Angaben weltweit über eine Milliarde regelmässige Nutzer.

Whatsapp is down. The end of the world is near. pic.twitter.com/gEvfFMVH15 — Rubén Mozo (@rubenmozo) 3. November 2017

I can't call my girl coz she's studying, & WhatsApp is down. So we can't text in between breaks. pic.twitter.com/c5iDfQ0yfZ — Mthandeki (@DCXCII) 3. November 2017

Whatsapp is down all over the world ???? nd everyone is panicking.. Nd some like me joking abt it on twitter ????

The age we live in now ???? pic.twitter.com/ylVQwibMyo — Nikhil Siddhartha (@actor_Nikhil) November 3, 2017

The whole world when #whatsapp goes down pic.twitter.com/ctbz5eH7I6 — Daisy Bennett (@DaisyAmeliaBee) 3. November 2017

(fur/afp)